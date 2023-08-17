Подопечным Александра Кучера нужно было делать чудо в ответном матче после 3:0 от Славии на выезде. Днепряне даже первыми забили в конце первого тайма. Невероятный удар удался Валентину Рубчинскому, сообщает 24 Канал.

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Еще одна встреча против украинского коллектива

Однако после перерыва гости из Праги сравняли цифры на табло. Хотя сначала судья отменил взятие ворот, ведь лайнсмен увидел офсайд у Юречки. Через несколько минут главный арбитр встречи изменил свое решение, указав на центр поля после просмотра ВАР.

До финального свистка счет в матче так и не изменился – ничья 1:1.

Днепр-1 покидает Лигу Европы и опускается в Динамо в Лигу конференций. Славия же идет в следующий раунд Лиги Европы. Далее чехов ждет еще одна встреча против украинского клуба. В этот раз пражский гранд сыграет против луганской Зари.

Первая встреча против команды Ненада Лалатовича состоится 24 августа и будет выездной для луганского коллектива.

Ответный матч запланирован на 31 августа.

Славия и Заря будут сражаться за выход в групповой раунд Лиги Европы-2023/2024. Проигравшая в этом противостояние команда продолжит свой путь в групповом этапе Лиги конференций, за который борются Динамо и Днепр-1, которые сыграют против Бешикташа и Спартака Трнавы соответственно.