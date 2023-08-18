Днепр-1 по сумме двух матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы уступил чешской Славии (0:3 и 1:1). Свою еврокубковую компанию команда Кучера продолжит в Лиге конференций, сообщает 24 Канал.
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Соперником днепрян станет словацкий клуб Спартак из Трнавы. В третьем раунде квалификации Лиги конференций "белые ангелы" прошли польский Лех - 1:2 и 3:1.
Первую встречу Днепр-1 проведет в гостях – 24 августа. Ответный матч состоится 31 августа. Кстати, Спартаку не придется покидать пределы страны, ведь Кошице, где проводят домашние поединки "спортклубовцы", находится в Словакии.
Победитель поединка попадет в групповой раунд Лиги конференций, а неудачник покинет еврокубки.
Что известно о сопернике Днепра-1
- "Золотая эра" Спартака Трнава приходится на конец 1960-х – начало 1970-х годов. В сезоне 1968/69 "белые ангелы" дошли до полуфинала Кубка европейских чемпионов, где проиграли по сумме двух встреч Аяксу.
- В 1973 и 1974 Спартак дважды играл в четвертьфинале Кубка чемпионов. В те годы команда 5 раз выигрывала "золото" чемпионата Чехословакии.
- В новейший период истории команда из Трнавы только один раз выиграла чемпионство Словакии – сезон 2017/18.
- В составе команды играет бывший футболист харьковского Металлиста Лукаш Штетина. Защитник попал в команду Маркевича в юном возрасте, но не сумел пробиться в основу и покинул харьковчан.