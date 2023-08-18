Днепр-1 по сумме двух матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы уступил чешской Славии (0:3 и 1:1). Свою еврокубковую компанию команда Кучера продолжит в Лиге конференций, сообщает 24 Канал.

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Соперником днепрян станет словацкий клуб Спартак из Трнавы. В третьем раунде квалификации Лиги конференций "белые ангелы" прошли польский Лех - 1:2 и 3:1.

Первую встречу Днепр-1 проведет в гостях – 24 августа. Ответный матч состоится 31 августа. Кстати, Спартаку не придется покидать пределы страны, ведь Кошице, где проводят домашние поединки "спортклубовцы", находится в Словакии.

Победитель поединка попадет в групповой раунд Лиги конференций, а неудачник покинет еврокубки.

Что известно о сопернике Днепра-1