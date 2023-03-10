Все надежды на Шахтер: Украина закрепилась в топ-15 рейтинга УЕФА

Очередная игровая неделя принесла обновление в таблице коэффициентов УЕФА. Украинская ассоциация пополнила свой показатель благодаря усилиям команды Йовичевича.

Донецкий Шахтер благодаря чудо-голу Ракицкого сумел сыграть вничью против нидерландского Фейенорда (1:1). Этот результат позволил пополнить копилку Украины в таблице коэффициентов на 0,2 балла.

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Таким образом, Украина закрепилась на 14-й строчке и оторвалась от Чехии, потерявшей всех своих представителей в еврокубках. Впереди на 13-м месте расположилась Швейцария, которая опережает нашу ассоциацию на 0.425 балла. Для того, чтобы догнать швейцарцев, "горнякам" нужно выйти в четвертьфинал Лиги Европы, а также ожидать поражения Базеля от Слована. Первый матч соперники сыграли вничью 2:2.

Что дает Украине место в топ-15

В конце еврокубкового сезона 2022/23 определится представительство стран на евросезон 2024/25. Украина гарантированно будет представлена пятью клубами, два из которых попадут в Лигу чемпионов. Обладатель золотых наград чемпионата начнет выступления в самом престижном турнире Эвропы сразу с группового раунда.

Украине желательно набирать максимум очков, чтобы безопаснее чувствовать себя в следующих сезонах.

Таблица коэффициентов УЕФА: топ-15

Англия – 105.000 баллов (6/7 – число клубов, продолжающих выступления в еврокубках) Испания – 90.143 (5/7) Германия – 81.231 (6/8) Италия – 75.357 (7/7) Франция – 60.667 (1/6) Нидерланды – 57.900 (2/5) Португалия – 55.211 (3/6) Бельгия – 40.000 (3/5) Шотландия – 36.400 (0/5) Австрия – 34.000 (0/5) Сербия – 32.375 (0/4) Турция – 31.700 (3/5) Швейцария – 29.925 (1/4) Украина – 29.500 (1/5) Чехия – 29.050 (0/4)

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Фейенордом и Шахтером состоится 16 марта. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.