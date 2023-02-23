Днепр-1 покинул Лигу конференций после дуэли с АЭК в 1/16 финала. В первой игре команда Кучера минимально проиграла, тогда как во втором матче расписала нулевую ничью. 24 канал.

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Несмотря на вылет из еврокубков, днепряне смогли принести пользу Украине. Наша ассоциация была под угрозой потери одного клуба в Лиге чемпионов на сезон 2024-2025, ведь больше одного представителя в этот турнир могут направить только топ-15 стран.

Положение на утро четверга 23 февраля:

МЕСТО СТРАНА КОЭФИЦИЕНТ ОСТАЛОСЬ КОМАНД 13 Швейцария 29,175 1/4 14 Чехия 29,050 0 15 Норвегия 29,000 1/4 16 Украина 28,900 2/5 17 Дания 27,875 1/5

Правила начисления. За ничью команда получает 1 балл, за победу – 2 балла. Все баллы ассоциации суммируются и делятся на количество стартовавших от страны в евросезоне клубов. За прошедшую неделю после победы Шахтера и поражения Днепра-1 Украина получила в таблицу коэффициентов 0,400 очков (2 балла разделить на 5 команд). В свою очередь норвежцы получили 0,250 очков за ничью Буде/Глимта с Лехом (1 балл поделить на 4 команды).

Для гарантии попадания в топ-15 по итогам сезона Днепра-1 и Шахтера во вторых матчах еврокубков нужно было сыграть хотя бы раз вничью и ждать провала от представителя Дании Мидтьюлланда.

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Это и вышло. Днепряне, несмотря на вылет, взяли балл с АЭКом и принесли Украине 0,200 в таблицу коэффициентов. Это позволило нашей ассоциации подняться на 14 строчку. При этом Мидтьюлланд разгромно проиграл Спортингу (0:4) и покинул Данию без представителей.

Положение после матча Днепра-1:

МЕСТО СТРАНА КОЭФИЦИЕНТ ОСТАЛОСЬ КОМАНД 13 Швейцария 29,175 1/4 14 Украина 29,100 1/5 15 Чехия 29,050 0 16 Норвегия 29,000 1/4 17 Дания 27,875 0

Обойти Украину может только Норвегия с Буде/Глимтом, но из первой пятнадцатки это не выбросит нашу ассоциацию. Таким образом, в сезоне 2024-2025 Украина будет представлена как чемпионом, так и вицечемпионом.

Если наша страна останется 15-й, то победитель УПЛ пойдет "путем чемпионов" и стартует со второго квалификационного раунда. Если же 13-й или 14-й, то на раунд позже. Второе место пойдет более сложным "путем представителей" лиг и будет стартовать со второго раунда квалификации.

Стоит знать. С сезона 2024-2025 в групповых турнирах ЛЧ, ЛЕ и ЛК будет по 36 команд. Они не будут разбиваться на группы, а соревноваться все вместе по "швейцарской системе". Каждая команда проведет по восемь матчей с разными соперниками, после чего согласно турнирной таблице 1-8 места будут выходить в 1/8 финала соответствующего турнира, а 9-24 места – в 1/16 финала.