Днепр-1 покинул Лигу конференций после дуэли с АЭК в 1/16 финала. В первой игре команда Кучера минимально проиграла, тогда как во втором матче расписала нулевую ничью. 24 канал.
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Несмотря на вылет из еврокубков, днепряне смогли принести пользу Украине. Наша ассоциация была под угрозой потери одного клуба в Лиге чемпионов на сезон 2024-2025, ведь больше одного представителя в этот турнир могут направить только топ-15 стран.
Положение на утро четверга 23 февраля:
|МЕСТО
|СТРАНА
|КОЭФИЦИЕНТ
|ОСТАЛОСЬ КОМАНД
|13
|Швейцария
|29,175
|1/4
|14
|Чехия
|29,050
|0
|15
|Норвегия
|29,000
|1/4
|16
|Украина
|28,900
|2/5
|17
|Дания
|27,875
|1/5
Для гарантии попадания в топ-15 по итогам сезона Днепра-1 и Шахтера во вторых матчах еврокубков нужно было сыграть хотя бы раз вничью и ждать провала от представителя Дании Мидтьюлланда.
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Это и вышло. Днепряне, несмотря на вылет, взяли балл с АЭКом и принесли Украине 0,200 в таблицу коэффициентов. Это позволило нашей ассоциации подняться на 14 строчку. При этом Мидтьюлланд разгромно проиграл Спортингу (0:4) и покинул Данию без представителей.
Положение после матча Днепра-1:
|МЕСТО
|СТРАНА
|КОЭФИЦИЕНТ
|ОСТАЛОСЬ КОМАНД
|13
|Швейцария
|29,175
|1/4
|14
|Украина
|29,100
|1/5
|15
|Чехия
|29,050
|0
|16
|Норвегия
|29,000
|1/4
|17
|Дания
|27,875
|0
Обойти Украину может только Норвегия с Буде/Глимтом, но из первой пятнадцатки это не выбросит нашу ассоциацию. Таким образом, в сезоне 2024-2025 Украина будет представлена как чемпионом, так и вицечемпионом.
Если наша страна останется 15-й, то победитель УПЛ пойдет "путем чемпионов" и стартует со второго квалификационного раунда. Если же 13-й или 14-й, то на раунд позже. Второе место пойдет более сложным "путем представителей" лиг и будет стартовать со второго раунда квалификации.