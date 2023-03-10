Донецький Шахтар завдяки диво-голу Ракіцького зумів зіграти внічию проти нідерландського Феєнорда (1:1). Цей результат дозволив поповнити скарбничку України в таблиці коефіцієнтів на 0,2 бала.

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Таким чином, Україна закріпилася на 14-й сходинці та відірвалася від Чехії, яка втратила усіх своїх представників у єврокубках. Попереду на 13-му місці розташувалася Швейцарія, яка випереджає нашу асоціацію на 0.425 бала. Для того, щоб наздогнати швейцарців, "гірникам" потрібно вийти у чвертьфінал Ліги Європи, а також очікувати поразки Базеля від Слована. Перший матч суперники зіграли внічию 2:2.

Що дає Україні місце в топ–15

Наприкінці єврокубкового сезону 2022/23 визначиться представництво країн на євросезон 2024/25. Україна гарантовано буде представлена п'ятьма клубами, двоє я яких потраплять у Лігу чемпіонів. Володар золотих нагород чемпіонату розпочне виступи у найпрестижнішому турнірі Європи одразу з групового раунду.

Україні бажано набирати максимум очок, щоб безпечніше почуватися в наступних сезонах.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: топ–15

Англія – 105.000 балів (6/7 – число клубів, що продовжують виступи в єврокубках) Іспанія – 90.143 (5/7) Німеччина – 81.231 (6/8) Італія – 75.357 (7/7) Франція – 60.667 (1/6) Нідерланди – 57.900 (2/5) Португалія – 55.211 (3/6) Бельгія – 40.000 (3/5) Шотландія – 36.400 (0/5) Австрія – 34.000 (0/5) Сербія – 32.375 (0/4) Туреччина – 31.700 (3/5) Швейцарія – 29.925 (1/4) Україна – 29.500 (1/5) Чехія – 29.050 (0/4)

Важливо! Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Феєнордом та Шахтарем відбудеться 16 березня. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.