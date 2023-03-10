Донецький Шахтар завдяки диво-голу Ракіцького зумів зіграти внічию проти нідерландського Феєнорда (1:1). Цей результат дозволив поповнити скарбничку України в таблиці коефіцієнтів на 0,2 бала.
До теми Рятівна нічия Дніпра–1: Україна зберегла два клуби в Лізі чемпіонів на сезон 2024–2025
Таким чином, Україна закріпилася на 14-й сходинці та відірвалася від Чехії, яка втратила усіх своїх представників у єврокубках. Попереду на 13-му місці розташувалася Швейцарія, яка випереджає нашу асоціацію на 0.425 бала. Для того, щоб наздогнати швейцарців, "гірникам" потрібно вийти у чвертьфінал Ліги Європи, а також очікувати поразки Базеля від Слована. Перший матч суперники зіграли внічию 2:2.
Що дає Україні місце в топ–15
Наприкінці єврокубкового сезону 2022/23 визначиться представництво країн на євросезон 2024/25. Україна гарантовано буде представлена п'ятьма клубами, двоє я яких потраплять у Лігу чемпіонів. Володар золотих нагород чемпіонату розпочне виступи у найпрестижнішому турнірі Європи одразу з групового раунду.
Україні бажано набирати максимум очок, щоб безпечніше почуватися в наступних сезонах.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: топ–15
- Англія – 105.000 балів (6/7 – число клубів, що продовжують виступи в єврокубках)
- Іспанія – 90.143 (5/7)
- Німеччина – 81.231 (6/8)
- Італія – 75.357 (7/7)
- Франція – 60.667 (1/6)
- Нідерланди – 57.900 (2/5)
- Португалія – 55.211 (3/6)
- Бельгія – 40.000 (3/5)
- Шотландія – 36.400 (0/5)
- Австрія – 34.000 (0/5)
- Сербія – 32.375 (0/4)
- Туреччина – 31.700 (3/5)
- Швейцарія – 29.925 (1/4)
- Україна – 29.500 (1/5)
- Чехія – 29.050 (0/4)