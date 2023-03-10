Донецкий Шахтер благодаря чудо-голу Ракицкого сумел сыграть вничью против нидерландского Фейенорда (1:1). Этот результат позволил пополнить копилку Украины в таблице коэффициентов на 0,2 балла.
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Таким образом, Украина закрепилась на 14-й строчке и оторвалась от Чехии, потерявшей всех своих представителей в еврокубках. Впереди на 13-м месте расположилась Швейцария, которая опережает нашу ассоциацию на 0.425 балла. Для того, чтобы догнать швейцарцев, "горнякам" нужно выйти в четвертьфинал Лиги Европы, а также ожидать поражения Базеля от Слована. Первый матч соперники сыграли вничью 2:2.
Что дает Украине место в топ-15
В конце еврокубкового сезона 2022/23 определится представительство стран на евросезон 2024/25. Украина гарантированно будет представлена пятью клубами, два из которых попадут в Лигу чемпионов. Обладатель золотых наград чемпионата начнет выступления в самом престижном турнире Эвропы сразу с группового раунда.
Украине желательно набирать максимум очков, чтобы безопаснее чувствовать себя в следующих сезонах.
Таблица коэффициентов УЕФА: топ-15
- Англия – 105.000 баллов (6/7 – число клубов, продолжающих выступления в еврокубках)
- Испания – 90.143 (5/7)
- Германия – 81.231 (6/8)
- Италия – 75.357 (7/7)
- Франция – 60.667 (1/6)
- Нидерланды – 57.900 (2/5)
- Португалия – 55.211 (3/6)
- Бельгия – 40.000 (3/5)
- Шотландия – 36.400 (0/5)
- Австрия – 34.000 (0/5)
- Сербия – 32.375 (0/4)
- Турция – 31.700 (3/5)
- Швейцария – 29.925 (1/4)
- Украина – 29.500 (1/5)
- Чехия – 29.050 (0/4)