Завершились первые туры групповых этапов еврокубков. Для Украины они оказались успешными лишь отчасти. Шахтер в Лиге чемпионов проиграл Порту, тогда как Заря сыграла вничью с Гентом в Лиге конференций, пишет 24 канал.
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Плохие дела в таблице коэффициентов УЕФА
Это позволило Украине заработать один балл и внести в таблицу коэффициентов 0,2 очка. Напомним, что в рейтинг попадают все очки клубов от страны, поделены на количество команд-участниц. От УПЛ стартовало пять клубов в еврокубках, но до групповой стадии осталось всего два.
Днепр-1, Динамо и Ворскла уже вылетели в квалификации. Поэтому Украина опустилась на 18 место в таблице, пропустив вперед Чехию. Все три клуба из этой страны. оставшиеся выиграли свои матчи (Спарта, Славия и Виктория).
Останемся с одной командой в ЛЧ?
Таким образом, УПЛ все больше удаляется от мечтаемого 15 места. Если Украина окажется ниже этой позиции, то на сезон 2025-2026 потеряет одного представителя в Лиге чемпионов. То есть в квалификации ЛЧ будет стартовать только чемпион, тогда как еще одна команда в ЛЕ и две – в ЛК.
Шансов вернуться в топ-15 у нас немного. Активными остаются только Шахтер и Заря, при том что донетчан еще ждут две игры с Барселоной. Нашими же конкурентами есть Израиль, Чехия и Норвегия, которых нужно обойти. Добраться до Дании или Сербии будет куда сложнее.
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У израильтян и норвежцев остаются по две команды, у чехов – три. Но все их баллы будут делиться на четыре команды. а не пять, как в случае с Украиной. Вот в какие группы попали команды из стран-конкуренток:
Сербия :
- Црвена Звезда (Лига чемпионов) – Манчестер Сити, Лейпциг, Янг Бойз
- Бачка-Топола (Лига Европы) – Вест Хэм, Олимпиакос, Фрайбург
- Чукарочки (Лига конференций) – Ференцварош, Генк, Фиорентина
Дания :
- Копенгаген (Лига чемпионов) – Бавария, Манчестер Юнайтед, Галатасарай
- Норшеланн (Лига конференций) – Лудогорец, Фенербахче, Спартак Трнава
Норвегия :
- Мельде (Лига Европы) – Байер, Карабах, Хеккен
- Буде/Глимт (Лига конференций) – Брюгге, Бешикташ, Лугано
Чехия :
- Спарта (Лига Европы) – Бетис, Рейнджерс, Арис Лимасол
- Славия (Лига Европы) – Рома, Серветт, Шериф
- Виктория (Лига конференций) – Динамо Загреб, Астана, Балкани
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Израиль :
- Маккаби Хайфа (Лига конференций) – Вильярреал, Ренн, Панатинаикос
- Маккаби Тель-Авив (Лига конференций) – Гент, Заря, Брейдаблик
Украина :
- Шахтер (Лига чемпионов) – Барселона, Порту. Антверпен
- Заря (Лига конференций) – Гент, Маккаби Т.-А., Брейдаблик
Так ли все печально
Шансы могут появиться, если Заря и Шахтер обеспечат себе плей-офф на евровесну. Луганцам нужно занимать в группе 1-2 места, дончан может устроить и третье с переходом в Лигу Европы. Впрочем, выход в 1/8 финала ЛЧ принесет бонусные очки.
При этом луганцам важно в очных матчах с Маккаби оставить израильтянам поменьше очков, чтобы Украина обошла Израиль. Другое у Маккаби (из Хайфы) имеет минимум шансов на выход из группы.
А вот чехов обойти будет посложнее. Во-первых, у них осталось больше команд. Во-вторых, их баллы делятся на четыре. Да и самое главное, все их клубы получили неплохие группы и имеют все шансы на плей-офф ЛЕ или ЛК.
Поэтому, возможно, украинским клубам лучше надеяться на провал датских и норвежских команд. Все они – аутсайдеры своих групп и при идеальном раскладе могут стать последними в своих квартетах.
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Правда, надо помнить самое главное, что без побед и выходов дальше Зари и Шахтера шансов попасть в топ-15 нет. Расстояние до этой зоны составляет чуть больше одного балла. То есть 6 очков, которые нашим клубам обязательно нужно брать.
Новый формат еврокубков
В прошлом сезоне клубы УПЛ завершили на 14 месте, поэтому на кампанию 2024-2025 Украину еще будут представлять пять клубов, из них два – в Лиге чемпионов. Кстати, основная стадия турнира пройдет по новой схеме, без групп.
Со следующего сезона в основной стадии турнира сыграют 36 команд, а турнирная таблица будет общей. Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде.
1-8 места итоговой таблицы выйдут напрямую в 1/8 финала, а 9-24 места будут играть в раунде плей-офф за право присоединиться к восьмерке лучших. Аналогичная схема будет применена и в Лиге Европы, и в Лиге конференций.