Коллективы сразу же продемонстрировали, что любой еврокубок может принести целый ряд эмоций болельщикам. Одни клубы радовались невероятным победам, другие же до конца не верили в то, что случилось на футбольном поле, пишет 24 Канал.

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Не хуже Лиги чемпионов и Лиги Европы

Первый тур Лиги конференций подарил как несколько сенсационных результатов, так и такие, которые трудно было предсказать, в частности фанатов сразу накормили интригой команды, выступающие в группе Е. Дело в том, что данный квартет оказался самым непредсказуемым, а также оказался достаточно результативным. Другие же команды тоже не скупились на голы.

Легия – Астон Вилла 3:2 (группа Е)

Голы: Вшолек, 3, Мучи, 26, 51 – Дуран, 6, Динь, 38

Первые два представителя группы Е сразу выдали невероятный поединок. Астон Вилла, являющаяся фаворитом квартета, пропустила на статре матча, однако не собиралась легко отдавать победу Легии. Но вот польский клуб проявил больше жажду победы, поэтому забивал голы до тех пор, пока те не принесут им триумф.

Видеообзор матча:

Генк – Фиорентина 2:2 (группа F)

Голы: Зечири, 12, Маккензи, 85 – Раньери, 7, 23

Очередной неуступчивый поединок выдали Генк и Фиорентина. Итальянцы, которые в прошлогоднем розыгрыше ЛК уступили в финале, пытаются снова побороться за трофей, однако бельгийцы оказались крепким орешком. "Фиалки" уже могли подумать, что могли закрыть матч в первом тайме, но вот "смурфики" спасли игру в конце встречи.

Видеообзор матча:

Айтрахт – Абердин 2:1 (группа G)

Голы: Мармуш, 11, Кох, 61 – Полвара, 22

Интрига царила и в игре между Айнтрахтом и Абердином. "Орлы" одержали далеко не самую легкую победу, поскольку шотландцы продемонстрировали свои зубы, но вот класс немцев оказался выше, поэтому они смогли достичь своего некомпромиссного оппонента.

Видоосмотр матча:

Заря – Гент 1:1 (група В)

Голы: Герреро, 70 – Куйперс, 67

Луганский коллектив, являющийся единственным представителем Украины в Лиге конференций, начал кампанию с ничьей. "Быки" выглядели более активными, однако "бело-черные" отыграли дисциплинированно, не позволив сопернику виыграть поединок даже после забитого мяча, быстро ответив тем же.

Видеообзор матча:

Маккаби Тель-Авив – Брейдаблик 3:1 (група В)

Голы: Макон, 11, Захави, 25, Битон, 32 – Ольсен 44, 55

Представители группы Зори выдали также результативный поединок. Израильский коллектив практически в первые 30 минут выполнил всю работу в поединке, но вот Брейдаблик, ставший первым представителем Исландии в еврокубках, также захотел покрасоваться на международной арене, поэтому отквитали даже два гола. Но вот на большее дебютантов не хватило.

ГИК – ПАОК 2:3 (группа G)

Голы: Банде, 25, Радулович, 90+9 – Кулиеракис, 55, Десподов, 81, Льямас, 90+4

ИК и ПАОК стали авторами еще одного невероятного матча в Лиге конференций. Греческому коллективу далось довольно не просто с финским незвездным клубом, поскольку "черно-белые" вырвали победу под занавес матча, а ИК боролся до последнего.

Видеообзор матча:

Зринские – АЗ 4:3 (группа Е)

Голы : Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 – ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, Де Вит, 44

Лицом первого тура смело можно назвать между Зринским и АЗ. Боснийский коллектив, дебютирующий в основной стадии еврокубков, устроил запряжку "сотрясение мозга" для нидерландов, отыграв 4 мяча и выиграв стартовую игру.

Видеообзор матча:

Следующие несколько поединков завершились ожидаемыми победами фаворитов встречи, поэтому могли вызвать положительные эмоции у преданных болельщиков триумфаторов. Клаксвик с Фарерских островов и Балканни из Косово все-таки дали бой своим маститым оппонентам.

Лудогорец – Спартак Трнава 4:0 (группа)

Голы: Йорданов, 46, Пьотровски, 51, 63, Рван Секо, 90+4

Видеообзор матча:

Фенербахче – Норшелланн 3:1 (группа Н)

Голы: Креспу, 24, Бачуай, 30, Азиз, 47 – Росе-Вилладсен, 55

Видеообзор матча:

Ференцварош – Чукарикчи 3:1 (группа F)

Голы: Варга, 44, Овуса, 45+7, Пешич, 79 – Иванович, 26

Видеообзор матча:

Лилль – Олимпия Любляна 2:0 (группа А)

Голы: Дэвид, 43, Язиджи, 90+4

Видеообзор матча:

Брюгге – Бешикташ 1:1 (группа D)

Голы: Ванакен, 77 – Тосун, 88

Видеообзор матча:

Динамо Загреб – Астана 5:1 (группа С)

Голы: Петкович, 43, 53, Булат, 58 Марин, 86, Халилович, 90+3 – Оганесян, 78

Видеообзор матча:

Лугано – Буде/Глимт 0:0 (группа D)

Видеообзор матча:

Виктория Пльзен – Балканни 1:0 (група С)

Гол: Калвах, 73

Видеообзор матча:

Слован Братислава – Клаксвик 2:1 (група А)

Голы: Вайсс, 54, Чаврич, 74 – Павлович, 49

Видеообзор матча: