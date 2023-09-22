Завершились перші тури групових стадії єврокубків. Для України вони виявились успішними лише частково. Шахтар у Лізі чемпіонів програв Порту, тоді як Зоря зіграла внічию з Гентом у Лізі конференцій, пише 24 канал.
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Кепські справи в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Це дозволило Україні заробити один бал та внести у таблицю коефіцієнтів 0,2 очка. Нагадаємо, що у рейтинг потрапляють всі очки клубів від країни, поділені на кількість команд-учасниць. Від УПЛ стартувало п'ять клубів в єврокубках, але до групової стадії залишились лише двоє.
Дніпро-1, Динамо та Ворскла вже вилетіли у кваліфікації. Через це Україна опустилась на 18 місце у таблиці, пропустивши вперед Чехію. Всі три клуби з цієї країни. що залишились, виграли свої матчі (Спарта, Славія та Вікторія).
Залишимось з однією командою в ЛЧ?
Таким чином, УПЛ все більше віддаляється від омріяного 15 місця. Якщо ж Україна опиниться нижче цієї позиції, то на сезон 2025-2026 втратить одного представника у Лізі чемпіонів. Тобто у кваліфікації ЛЧ стартуватиме лише чемпіон, тоді як ще одна команда в ЛЄ та дві – у ЛК.
Шансів повернутися у топ-15 у нас небагато. Активними залишаються лише Шахтар та Зоря, при тому що на донеччан ще чекають дві гри з Барселоною. Нашими ж конкурентами є Ізраїль, Чехія та Норвегія, котрих треба обійти. Дістатися Данії чи Сербії буде куди складніше.
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У ізраїльтян та норвежців залишаються по дві команди, у чехів – три. Але всі їх бали ділитимуться на чотири команди. а не п'ять як у випадку з Україною. Ось в які групи потрапили команди з країн-конкуренток:
Сербія:
- Црвена Звезда (Ліга чемпіонів) – Манчестер Сіті, Лейпциг, Янг Бойз
- Бачка-Топола (Ліга Європи) – Вест Хем, Фрайбург, Олімпіакос
- Чукарічкі (Ліга конференцій) – Ференцварош, Генк, Фіорентина
Данія:
- Копенгаген (Ліга чемпіонів) – Баварія, Манчестер Юнайтед, Галатасарай
- Норшеланн (Ліга конференцій) – Лудогорець, Фенербахче, Спартак Трнава
Норвегія:
- Мельде (Ліга Європи) – Баєр, Карабах, Хеккен
- Буде/Глімт (Ліга конференцій) – Брюгге, Бешикташ, Лугано
Чехія:
- Спарта (Ліга Європи) – Бетіс, Рейнджерс, Аріс Лімасол
- Славія (Ліга Європи) – Рома, Серветт, Шериф
- Вікторія (Ліга конференцій) – Динамо Загреб, Астана, Балкані
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Ізраїль:
- Маккабі Хайфа (Ліга конференцій) – Вільярреал, Ренн, Панатінаїкос
- Маккабі Тель-Авів (Ліга конференцій) – Гент, Зоря, Брейдаблік
Україна:
- Шахтар (Ліга чемпіонів) – Барселона, Порту. Антверпен
- Зоря (Ліга конференцій) – Гент, Маккабі Т.-А., Брейдаблік
Чи настільки все сумно
Шанси можуть з'явитися, якщо Зоря та Шахтар забезпечить собі плей-офф на євровесну. Луганцям треба посідати у групі 1-2 місця, донеччан може влаштувати і третє з переходом в Лігу Європи. Втім вихід в 1/8 фіналу ЛЧ принесе бонусні очки.
При цьому луганцям важливо в очних матчах із Маккабі залишити ізраїльтянам якомога менше очок, щоб Україна обійшла Ізраїль. Інше Маккабі (з Хайфи) має мінімум шансів на вихід з групи.
А ось чехів обійти буде складніше. По-перше, у них залишилось більше команд. По-друге, їх бали діляться на чотири. Ну і найголовніше, всі їх клуби отримали непогані групи і мають всі шанси на плей-офф ЛЄ або ЛК.
Тому можливо, що українським клубам краще сподіватись на провал данських та норвезьких команд. Усі вони – аутсайдери своїх груп і за ідеального розкладу можуть стати останніми у своїх квартетах.
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Правда, треба пам'ятати найголовніше, що без перемог та виходів далі від Зорі та Шахтаря шансів потрапити у топ-15 немає. Відстань до цієї зони складає трохи більше одного балу. Тобто 6-ти очок, які нашим клубам обов'язково треба брати.
Новий формат єврокубків
Минулий сезон клуби УПЛ завершили на 14 місці, тому на кампанію 2024-2025 Україну ще представлятимуть п'ять клубів, з них два – у Лізі чемпіонів. До слова, основна стадія турніру пройде за новою схемою, без груп.
З наступного сезону в основній стадії турніру зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною. Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді.
1-8 місця підсумкової таблиці вийдуть напряму в 1/8 фіналу, а 9-24 місця гратимуть у стиковому раунді за право доєднатися до вісімки найкращих. Аналогічна схема буде застосована і Лізі Європи, і в Лізі конференцій.