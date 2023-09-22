Завершились перші тури групових стадії єврокубків. Для України вони виявились успішними лише частково. Шахтар у Лізі чемпіонів програв Порту, тоді як Зоря зіграла внічию з Гентом у Лізі конференцій, пише 24 канал.

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Кепські справи в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Це дозволило Україні заробити один бал та внести у таблицю коефіцієнтів 0,2 очка. Нагадаємо, що у рейтинг потрапляють всі очки клубів від країни, поділені на кількість команд-учасниць. Від УПЛ стартувало п'ять клубів в єврокубках, але до групової стадії залишились лише двоє.

Дніпро-1, Динамо та Ворскла вже вилетіли у кваліфікації. Через це Україна опустилась на 18 місце у таблиці, пропустивши вперед Чехію. Всі три клуби з цієї країни. що залишились, виграли свої матчі (Спарта, Славія та Вікторія).

МІСЦЕ КРАЇНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 РАЗОМ КОМАНД 1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 3.375 90.303 8/8 2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 3.437 76.864 7/8 3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 3.857 73.141 7/7 4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 3.928 71.195 7/7 5 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 4.400 55.700 4/5 6 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 3.250 53.831 6/6 7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 3.666 48.982 4/6 8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 4.800 39.200 5/5 9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 7.250 33.850 3/4 10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 2.400 32.050 3/5 11 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 2.600 30.400 3/5 12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 2.200 29.975 3/5 13 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.000 27.375 3/5 14 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 4.250 27.200 2/4 15 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 3.250 26.875 2/4 16 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 4.000 26.550 3/4 17 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 3.750 26.125 2/4 18 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 1.900 25.800 2/5 19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 4.200 24.325 4/5 20 Хорватія 4.375 5.900 6.000 3.375 3.375 23.025 1/4

Залишимось з однією командою в ЛЧ?

Таким чином, УПЛ все більше віддаляється від омріяного 15 місця. Якщо ж Україна опиниться нижче цієї позиції, то на сезон 2025-2026 втратить одного представника у Лізі чемпіонів. Тобто у кваліфікації ЛЧ стартуватиме лише чемпіон, тоді як ще одна команда в ЛЄ та дві – у ЛК.

Шансів повернутися у топ-15 у нас небагато. Активними залишаються лише Шахтар та Зоря, при тому що на донеччан ще чекають дві гри з Барселоною. Нашими ж конкурентами є Ізраїль, Чехія та Норвегія, котрих треба обійти. Дістатися Данії чи Сербії буде куди складніше.

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У ізраїльтян та норвежців залишаються по дві команди, у чехів – три. Але всі їх бали ділитимуться на чотири команди. а не п'ять як у випадку з Україною. Ось в які групи потрапили команди з країн-конкуренток:

Сербія:

Црвена Звезда (Ліга чемпіонів) – Манчестер Сіті, Лейпциг, Янг Бойз

Бачка-Топола (Ліга Європи) – Вест Хем, Фрайбург, Олімпіакос

Чукарічкі (Ліга конференцій) – Ференцварош, Генк, Фіорентина

Данія:

Копенгаген (Ліга чемпіонів) – Баварія, Манчестер Юнайтед, Галатасарай

Норшеланн (Ліга конференцій) – Лудогорець, Фенербахче, Спартак Трнава

Норвегія:

Мельде (Ліга Європи) – Баєр, Карабах, Хеккен

Буде/Глімт (Ліга конференцій) – Брюгге, Бешикташ, Лугано

Чехія:

Спарта (Ліга Європи) – Бетіс, Рейнджерс, Аріс Лімасол

Славія (Ліга Європи) – Рома, Серветт, Шериф

Вікторія (Ліга конференцій) – Динамо Загреб, Астана, Балкані

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Ізраїль:

Маккабі Хайфа (Ліга конференцій) – Вільярреал, Ренн, Панатінаїкос

Маккабі Тель-Авів (Ліга конференцій) – Гент, Зоря, Брейдаблік

Україна:

Шахтар (Ліга чемпіонів) – Барселона, Порту. Антверпен

Зоря (Ліга конференцій) – Гент, Маккабі Т.-А., Брейдаблік

Чи настільки все сумно

Шанси можуть з'явитися, якщо Зоря та Шахтар забезпечить собі плей-офф на євровесну. Луганцям треба посідати у групі 1-2 місця, донеччан може влаштувати і третє з переходом в Лігу Європи. Втім вихід в 1/8 фіналу ЛЧ принесе бонусні очки.

При цьому луганцям важливо в очних матчах із Маккабі залишити ізраїльтянам якомога менше очок, щоб Україна обійшла Ізраїль. Інше Маккабі (з Хайфи) має мінімум шансів на вихід з групи.

А ось чехів обійти буде складніше. По-перше, у них залишилось більше команд. По-друге, їх бали діляться на чотири. Ну і найголовніше, всі їх клуби отримали непогані групи і мають всі шанси на плей-офф ЛЄ або ЛК.

Тому можливо, що українським клубам краще сподіватись на провал данських та норвезьких команд. Усі вони – аутсайдери своїх груп і за ідеального розкладу можуть стати останніми у своїх квартетах.

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Правда, треба пам'ятати найголовніше, що без перемог та виходів далі від Зорі та Шахтаря шансів потрапити у топ-15 немає. Відстань до цієї зони складає трохи більше одного балу. Тобто 6-ти очок, які нашим клубам обов'язково треба брати.

Новий формат єврокубків

Минулий сезон клуби УПЛ завершили на 14 місці, тому на кампанію 2024-2025 Україну ще представлятимуть п'ять клубів, з них два – у Лізі чемпіонів. До слова, основна стадія турніру пройде за новою схемою, без груп.

З наступного сезону в основній стадії турніру зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною. Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді.

1-8 місця підсумкової таблиці вийдуть напряму в 1/8 фіналу, а 9-24 місця гратимуть у стиковому раунді за право доєднатися до вісімки найкращих. Аналогічна схема буде застосована і Лізі Європи, і в Лізі конференцій.