"Неудержимый во всех аспектах": сын Шевченка близок к повышению после серии успешных матчей

Кристиан Шевченко в июле 2023 года подписал свой первый профессиональный контракт. Сейчас он играет за юношескую команду Уотфорда U-17.

Во вторник, 27 февраля, он помог своей команде выйти в финал Кубка лиги профессионального развития U-17. Шевченко забил первый гол в полуфинале победного матча против сверстников из Бернли.

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Тренер в восторге от Шевченка

После триумфального поединка свой комментарий по матчу дал главный тренер юношеской команды Уотфорда U-17 Том Клеверли. Бывший игрок Манчестер Юнайтед, в частности, оценил игру сына Андрея Шевченка и заявил, что совсем скоро тот может пойти на повышение в структуре клуба.

Его отец должен был бы гордиться этим голом. В последнее время Кристиан показывает фантастическую игру. Кажется, это седьмой гол в его последних семи матчах. Он имеет неплохие шансы подняться в команду Уотфорда U-21, он меня поразил, Шевченко-младший неудержим во всех аспектах игры,

– сказал Клеверли.

Отметим, что накануне Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год. В резервном списке команды U-19 нашлось место и Кристиану Шевченку, который имеет британское гражданство, но по информации СМИ, уже подал документы на получение украинского паспорта и хочет связать свое футбольное будущее со сборной Украины.