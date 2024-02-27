Во вторник, 27 февраля, состоялся полуфинальный матч Кубка лиги профессионального развития U-17 между командами Уотфорд и Бернли. В составе “шершней” на поле вышел Кристиан Шевченко.

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Шевченко снова забивает

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Уотфорда. Львиная доля в победе "шершней" принадлежит юному Шевченко. На 61-й минуте матча Кристиан забил первый гол в ворота Бернли. Форвард откликнулся на фланговый прострел и с помощью рикошета пробил мимо голкипера.

Видео гола Кристиана Шевченко

Отметим, что это уже четвертый гол Шевченко-младшего за Уотфорд. В финале турнира его команда встретится с победителем пары Кру Александра – Флитвуд.

Ранее мы сообщали, что гол Кристиана попал в номинацию на лучший гол января среди команд академии Уотфорда в январе.

К слову. Кристиан Шевченко подал документы на получение украинского гражданства. Министерство молодежи и спорта опубликовало резервный список игроков сборной U-19, куда попал сын легенды украинского футбола.