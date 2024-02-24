Сын президента УАФ Андрея Шевченко сейчас совершенствует мастерство в команде Уотфорда возрастом игроков до 17 лет. Во время матча против сверстников Миллуолла Кристиан забил эффектный гол.

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Шевченко-младший получил пас от партнера по команде, обыграл на противоходе нескольких соперников и мощно пробил с линии штрафной площадки. Этот гол Кристиана попал в номинацию на лучший гол января среди команд академии Уотфорда.

Видео гола Кристиана Шевченко

Шевченко-младший ждет вызова в сборную