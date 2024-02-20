Один из сыновей Андрея Шевченко по имени Кристиан начинает свой путь в футболе. 17-летний игрок перешел в академию Уотфорда, где выступает на позиции форварда.

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Кристиан уже украинец?

В начале февраля в СМИ появилась информация, что парень подал документы на получение гражданства Украины, хотя сам проживает в Лондоне и является британцем. В одном из интервью Шевченко-младший признавался, что чувствует себя частично украинцем.

Как оказалось, на Кристиана уже рассчитывают в украинских сборных. Министерство молодежи и спорта опубликовало приказ об изменениях в составе футбольных сборных Украины на 2024 год.

Шевченко попал в резервный список команды U-19. Стоит отметить, что ни парень, ни кто-то другой не сообщали о получении им гражданства Украины.

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Более того, в приказе обозначается, что тренером Кристиана будет экс-наставник Днепра-1 Дмитрий Михайленко. Однако о его назначении УАФ до сих пор не объявила, а на официальном сайте организации главным тренером сборной Украины U-19 значится Олег Кузнецов.

К слову, Андрей Шевченко в конце января получил новую должность в Украине. Легенду Динамо и Милана избрали новым президентом Украинской ассоциации футбола вместо Андрея Павелко.

Что известно о Кристиане Шевченко