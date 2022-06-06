Свитолина впервые за 9 лет потеряла звание первой ракетки Украины

Элина Свитолина отдала звание лучшей теннисистке Ангелине Калининой. Прежняя первая ракетка Украины очень сильно потеряет в позициях, ведь из-за беременности не сыграет уже в 2022 году.

В Украине новая "королева тенниса"

27-летняя теннисистка ждет первенца, поэтому на время отложила теннисную ракетку, чтобы подготовиться к материнству. После обновленного рейтинга WTA первой ракеткой Украины стала Ангелина Калинина, довольно классно показывающая себя в этом сезоне, пишет 24 канал.

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Свитолина потеряла четыре позиции и опустила на 37 место в рейтинге. Очень необычно видеть Элину на этой дальней строчке, особенно после того, как она поднимала в топ-3 лучших теннисисток мира.

Элина впервые с 2013 года отдала звание лучшей.

В то же время Калинина впервые получила это престижное звание. Новую неделю Ангелина начала с подъема на одно место – 35-я позиция.

Сейчас Ангелина опережает землячку на 23 очка, но из-за перерыва в карьере Светолиной может значительно оторваться от Элины.

Напомним, что Свитолина завоевала первую в истории украинского тенниса олимпийскую медаль. Одесситка в бронзовом финале обыграла соперницу из Казахстана Елену Рыбакину.

Свитолина взяла перерыв в карьере

В марте теннисистка объявила о том, что из-за проблем со спиной поставит карьеру на паузу.

15 мая украинка и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис известили радостное известие – Свитолина беременна.

В октябре 2022 года у спортивной семьи родится первенец. Элина раскрыл пол ребенка. У пары будет девочка.

В настоящее время Элина с пользой для страны использует перерыв в спортивной жизни. Теннисистка активно помогает родной Украине, которая продолжает страдать от российской агрессии. Она создает фонды, посещает благотворительные вечера и организует свои, перечисляла призовые от турниров на счет ВСУ.

Она открыто осуждает "коллег по цеху" из России и Белоруссии. Бронзовый призер Олимпиады-2020 просил теннисистов враждебных стран высказать свое мнение о действиях их родных стран.

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