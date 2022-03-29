Теннисистка заявила о вынужденной паузе

По словам Элины, в последние несколько месяцев ее беспокоили проблемы со спиной. Однако ей было тяжело не только физически, но и морально.

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"Это были очень тяжелые несколько месяцев для меня не только морально, но и физически. Довольно долгое время я мучилась со спиной. Боль не давала мне лучше всего подготовиться к турнирам", – говорится в публикации теннисистки.

Теннисистка очень обеспокоена ситуацией в Украине.

Кроме того, я с невыносимой болью в сердце наблюдаю за происходящим на моей родине, в Украине, и как смело защищает страну наш украинский народ – это дало мне огромный толчок продолжать бороться на корте,

– отметила Элина.

"Теперь мое тело больше не выдерживает, и мне нужно отдохнуть. Мне тяжело говорить об этом, но я буду скучать по Кубку Федерации и нескольким моим любимым турнирам в Европе.

Но я уверена, что скоро увидимся. Спасибо всем за поддержку в этот трудный период", – добавила Свитолина.