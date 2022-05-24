Встреча с участием украинцев

Элина Свитолина в своих соцсетях поделилась яркими фотографиями из встречи. Также украинка выразила благодарность Федерации тенниса Франции.

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По словам теннисистки, французская федерация помогает финансово ее фонду.

На встрече также присутствовал Гаэль Монфис.

Спасибо Французской федерации тенниса за поддержку в объединении украинской спортивной семьи, а также бизнес и экономических субъектов для повышения осведомленности и поощрения сбора средств для моего фонда и поддержки его усилий в Украине,

– написала Свитолина в своих соцсетях.

Фонд Свитолиной

Украинская теннисистка еще до начала полномасштабной русско-украинской войны занималась благотворительностью. Она основала свой фонд, целью которого является развитие спорта и тенниса в Украине, поддержка талантливых спортсменов-теннисистов.

Однако после полномасштабного вторжения фонд создал программу Tennis for Refugees (теннис для беженцев – 24 канал).

Она рассказала, что на протяжении первых двух месяцев девушки и парни от 10 до 20 лет находились под полной опекой фонда, который оплачивал их проживание, питание и тренировку в теннисных академиях и центрах Европы.

Совместными усилиями теннисистке удалось собрать 65 тысяч евро.

Недавно Элина сообщила о беременности. В соцсетях она опубликовала милое фото со своим мужем Гаэлем Монфисом и оставила подпись: "С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре".

Гражданская позиция Шевченко

Бывший тренер национальной команды вернулся в родную страну. Шевченко стал первым амбасадором UNITED 24. Теперь его миссия – рассказывать миру о том, что происходит в Украине.

23 мая Шевченко сыграл в благотворительном матче с участием мировых звезд футбола. Игра прошла в Милане. Титулованный украинец отличился голевой передачей.

Часть вырученных средств из этого матча будет направлена ​​на помощь Украине.

12 мая Шевченко снова наденет футбольную форму. Он сыграет за сборную мира в благотворительном матче против сборной Англии. Поединок состоится в Лондоне. Составы этих команд будут не менее звездными.

Стаховский с первых дней оборонял Киев

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский в первые дни полномасштабного наступления приехал в Украину, где он находился на отдыхе в Дубае. Он сразу же присоединился к терробороне Киева.

Экс-игрок своими глазами видел последствия "русского мера". Он был в Буче, Ирпене, Гостомеле, а также в Харькове.

В конце апреля теннисист сообщил, что вернулся в Будапешт, где он проживал до войны. Сергей рассказал, что его перевели в резерв, поэтому в любой момент Стаховский может вернуться в Украину.