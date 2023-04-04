2 часа 46 минут... Именно столько Элина Свитолина билась на корте за победу против 43-й ракетки мира. Но для победы украинцы не хватило совсем немного – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6) в пользу Юлии Путовцевой.

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Свитолина: Они действительно ободряли меня, чтобы я пережила тяжелые моменты

Бывшая первая ракетка Украины отметила приятную атмосферу в Чарльстоне. Зрители на трибунах очень тепло встретили Светолину на корте и поддерживали ее в течение всего поединка.

У меня муравьи по коже пошли. Там была очень приятная атмосфера. Мне было так приятно видеть много людей, и они действительно ободряли меня, чтобы я пережила тяжелые моменты. Мне было нелегко физически, но в конце концов я очень доволен тем, как сыграла. Теперь я могу четче видеть, что мне нужно улучшить, чтобы показывать еще лучшую игру,

– рассказала украинка.

Этот поединок дал дополнительную и новую информацию для команды Светолиной, как работать дальше. Элина подчеркнула, что теперь с командой оценят календарь и турниры, где сможет использовать свой замороженный рейтинг. Не исключено, что организаторы каких-нибудь соревнований дадут Светолиной wild card. Благодаря этому Элина попала на соревнования в Чарльстон.

Также бывшая третья ракетка мира впервые за долгие попробует свои силы на уровне ITF. Такие соревнования помогут Элине набрать лучшую физическую форму и игровой тонус после декретного отпуска.

Важно! Когда в ближайшее время мы снова сможем насладиться игрой Элины Светолиной? Следующим турниром украинки будут соревнования в Оэйраше, которые пройдут 17 – 23 апреля.