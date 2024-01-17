Леся Цуренко в двух сетах обыграла испанку Ребекку Масарову – 6:3, 6:4. Второй среди украинок на австралийский корт вышла Марта Костюк. Ее соперницей была бельгийка Элизе Мертенс, передает 24 Канал.

Подробнее об игре Костюк в драматической перестрелке завоевала место в 1/16 финала Australian Open-2024

Что сказала Костюк после выхода в 1/16 Australian Open-2024

В почти 3-часовом теннисном триллере победу одержала 21-летняя киевлянка – 5:7, 6:1, 7:6. После поединка Костюк не сдержала эмоций. В послематчевом флеш-комментарии Марта рассказала, откуда берет свое вдохновение и вспомнила первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Я черпаю все вдохновение, которое могу от украинского народа. Я знаю, что они сейчас переживают очень трудные времена. Надеюсь, я смогу быть столь же хороша, как Элина, и порадовать всех своей игрой,

– сказала во флеш-комментарии Костюк.

Эмоции Костюк после победы над Мертенсом: смотрите видео

Любопытно! Марта Костюк уже узнала свою соперницу в 1/16 финала AO-2024. Ею станет "нейтральная россиянка" Элина Аванесян, которая в 1/32 финала неожиданно обыграла 8-ю ракетку мира из Греции Марию Саккари – дважды по 4:6. Ориентировочно встреча Аванесян-Костюк начнется 19 января в 02:00 ночи по Киеву.

Что касается Цуренко, то Леся в 1/16 финала сыграет против второй ракетки мира из Беларуси Арины Сабаленко (19 января).

Отметим, что свой матч 1/32 финала 18 января проведет бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Свитолина. Элина встретится с болгарской соперницей Викторией Томовой (ориентировочное начало в 06:00 по киевскому времени).