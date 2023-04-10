Не виделись два года: Свитолина узнала соперницу на турнире в Швейцарии

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина примет участие в турнире ITF в швейцарском Кьяссо. Титулованная теннисистка получила wild card от организаторов.

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина после годового перерыва вернулась на корт. На турнире WTA 500 в Чарльстоне украинка в первом круге уступила Юлии Путовцевой из Казахстана, пишет 24 Канал.

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Вторая попытка Светолиной

Годовой декретный отпуск сказался на ее результате, поэтому теперь Элине нужно наверстывать упущенное. Для того чтобы вернуть форму, украинке лучше соревноваться с более слабыми соперницами.

Очень уместным для нее станет участие в турнире ITF60 в швейцарском Кьяссо. Свитолина получила wild card от организаторов соревнований. Отметим, что турнир ITF – второй по важности женский профессиональный теннисный тур.

В первом круге Элина сыграет с седьмой сеяной Еленой-Габриэлем Русе (№ 160 WTA) из Румынии. В 2021 году соперницы встречались на турнире в Чикаго. Тогда украинка уверенно обыграла румынку в 1/8 финала – 6:3, 6:3.

Напомним, что последний раз Элина принимала участие в ITF-туре в 2013 году, когда выиграла турнир с призовым фондом 75 тысяч долларов в Донецке.

Важно! Турнир ITF60 в Швейцарии продлится с 10 по 16 апреля. Призовой фонд соревнований – 60 тысяч.