Поражение от казашки Юлии Путовцевой в Чарльстоне стало первым результатом Элины Светолиной после декрета. Однако свое первое очко в рейтинг WTA бронзовый призер Олимпиады-2020 добавила.

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Начало возвращению положено

Сейчас украинская теннисистка и новоиспеченная мамочка идет только на 1344-й позиции. Но это только начало для бывшей третьей ракетки мира по возвращении в WTA-тур.

Напомним! Свитолина получила еще один wild card на соревнование Axion Open серии ITF W60K в швейцарском Кьяссо. Соревнования стартовали 10 апреля и пройдут до 16 апреля.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина опустила на 5 позиций – 35-ю строчку.

Марта Костюк и Леся Цуренко наоборот улучшили свои места на одну и пять ступенек – 38-ю и 72-ю позиции соответственно.

Интересно, что между Калининой и Костюком разница в 27 баллов. Поэтому у Марты есть все шансы стать новой первой ракеткой Украины.

Екатерина Байндль так и осталась при своих – 84-я. Эти четыре украинки уходят в топ-100 рейтинга WTA.

Даяна Ястремская испытала наибольший регресс среди лучших украинских теннисисток. Одесситка потеряла 13 мест и занимает в обновленном рейтинге 147-ю позицию.

Больше всего потеряли Катарина Завацкая (на 30 позиций) и Надежда Киченок (на 290 ступенек вниз), которая выступает преимущественно в парном разряде, поэтому такой регресс у одной из сестер Киченок не удивительно.

В тройке лучших без изменений

Званием первой ракетки мира продолжает владеть 21-летняя полька Ига Швентек – 8975 очков. Подруга Украины опережает ближайшую конкурентку, которой является представитель страны-агрессорки Беларуси Арина Соболенко, на 2084 балла.

Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула – 5735 пунктов.

У топ-10 WTA без существенных изменений. Лишь Онс Жабер, выигравшая трофей в Чарльстоне, поднялась на 4-ю позицию, опустив на 5-ю Каролин Гарсию.