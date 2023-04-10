Зірка українського тенісу Еліна Світоліна після річної перерви повернулася на корт. На турніру WTA 500 у Чарльстоні українка в першому колі поступилася Юлії Путівцевій з Казахстану, пише 24 Канал.

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Друга спроба Світоліної

Річна декретна відпустка далася взнаки, тож тепер Еліні потрібно надолужувати згаяне. Для того, щоб повернути форму, українці краще змагатися зі слабшими суперницями.

Дуже доречним для неї стане участь у турнірі ITF60 у швейцарському Кьяссо. Світоліна отримала wild card від організаторів змагань. Зазначимо, що турнір ITF – це другий за важливістю жіночий професійний тенісний тур.

У першому колі Еліна зіграє з сьомою сіяною Оленою-Габріелем Русе (№ 160 WTA) з Румунії. У 2021 році суперниці зустрічалися на турнірі в Чикаго. Тоді українка впевнено обіграла румунку в 1/8 фіналу – 6:3, 6:3.

Нагадаємо, що востаннє Еліна брала участь в ITF-турі у 2013 році, коли виграла турнір із призовим фондом 75 тисяч доларів у Донецьку.

Важливо! Турнір ITF60 в Швейцарії триватиме з 10 по 16 квітня. Призовий фонд змагань – 60 тисяч.