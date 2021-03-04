Свитолина снялась в откровенной фотосессии, прикрывшись только простыней: видео
Украинская теннисистка недавно посетила Украину. За это время она успела принять участие в фотосессии, фотографии с которой опубликовали только сейчас.
Источник:instagram.com/fursova_lana_ff
Фотографии со Свитолиной опубликовала фотограф Лана Фурсова. А фотографии были сделаны в Fairmont Grand Hotel в Киеве.
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На одной из фотографий Свитолина позирует обнаженной, прикрывшись лишь журналом Vogue.
На другой серии фотографий Свитолина позирует в номере. А ее тело прикрывает лишь простынь или подушка.
- Стоит отметить, что уже после посещения Киева Свитолина отправилась в Катар, где выступила на турнире в Дохе. Там она дошла до 1/4 финала, где уступила белоруске Виктории Азаренко.
- После Australian Open Свитолина заявила, что она рассталась со своим парнем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
- За карьеру 26-летняя теннисистка заработала более 20 миллионов долларов.
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