Світоліна знялася у відвертій фотосесії, прикрившись лише простирадлом: відео
Українська тенісистка нещодавно відвідала Україну. За цей час вона встигла взяти участь у фотосесії, світлини з якої опублікували лише зараз.
Джерело:instagram.com/fursova_lana_ff
Світлини зі Світоліною опублікувала фотографиня Лана Фурсова. А фотографії були зроблені у Fairmont Grand Hotel в Києві.
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На одній з фотографій Світоліна позує оголеною, прикрившись лише журналом Vogue.
На іншій серії фотографії Світоліна позує в номері. А її тіло прикриває лише простирадло або подушка.
- Варто відзначити, що вже після відвідин Києва Світоліна відправилася до Катару, де виступила на турнірі в Досі. Там вона дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася білорусці Вікторії Азаренко.
- Після Australian Open Світоліна заявила, що вона розійшлася зі своїм хлопцем – французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
- За кар'єру 26-літня тенісистка заробила понад 20 мільйонів доларів.
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