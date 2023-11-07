Элина Свитолина вместе с донорами UNITED24 помогала собирать средства на восстановление дома по улице Киевской, 53 в Ирпене.

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"Когда я приезжала сюда в феврале, мое сердце было разбито. Дом стоял сгоревшим и был сильно разрушен российскими снарядами. Сегодня я рада видеть, как меняется его фасад, и слышать, что некоторые семьи уже вернулись в свои дома", – поделилась своими впечатлениями Элина Свитолина.

Элина Свитолина во время посещения Ирпеня в феврале и ноябре 2023 года

В начале полномасштабного вторжения ЖК "Мюнхаузен" в Ирпене временно оказался в оккупации и был полуразрушен россиянами. В частности, из 131 квартиры, 37 – сгорели дотла. До войны в доме проживало 390 человек, из них около 90 детей.

За данным первого заместителя городского головы Ирпеня Андрея Кравчука, всего для восстановления дома было собрано 127 тысяч долларов. 20 тысяч долларов лично пожертвовала Элина Свитолина. Еще 80 тысяч долларов выделила основанная в Украине компания Grammarly.

С июля здесь продолжаются активные строительные работы. Завершить восстановление дома намечено на май 2024 года.