В заявку украинской женской сборной вошли 5 теннисисток. Среди них есть одна историческая неожиданность. Бывшая первая ракетка Украины Ангелина Калинина вызвана на матче Кубка Билли Джин Кинг.
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Дебют за взрослую сборную
Это будет дебют для уроженки Новой Каховки со взрослой сборной. До этого Ангелина выступала за национальную команду еще в возрасте 12 лет, а 7 февраля 2023 Калининий исполнилось уже 26 лет.
Кроме Калининой, которая из-за отсутствия Элины Светолиной была первой ракеткой страны, в список сборной попали сестры Киченок, Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.
Следует отметить, что в заявке нет самой титулованной украинской теннисистки Элины Светолиной, Леси Цуренко и Марты Костюк, которая еще раньше сообщила причину, по которой в ближайшие годы не будет выступать за национальную команду.
Также известен состав нидерландской сборной, за которую против Украины выступят Аранча Рус, Арианне Гартоно, Сюзан Ламенс, Деми Схюрс.
Вспомним, что в конце мая Калинина рассказала, почему не выступала за сборную Украины на протяжении всех этих лет. Ангелина заверила, что этот вопрос не закрыт, что стало подтверждением сейчас, а не играла она за национальную команду только из-за проблем со здоровьем.
Отметим, что 13 октября Калинина уступила Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира Чжэнчжоу - 3:6, 2:6. По состоянию на 13 октября Ангелина является 28 ракеткой мира, которая в текущем сезоне заработала уже более 1,1 миллиона долларов, но не завоевала ни одного трофея.