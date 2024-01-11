Элина рассказала, что для нее большая мотивация видеть людей, продолжающих жить в условиях войны. В тяжелых для себя моментах жизни она упоминает силу духа украинцев.

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Что говорит Светолиной на ее поездку в Украину

"Хотя это моя родина, Гаэлю все равно трудно осознать, что я хочу вернуться в страну, где идет война. Для меня такая большая мотивация видеть, что жизнь в Украине продолжается. У украинцев такой несгибаемый дух, ничто не может их по-настоящему беспокоить .

Это действительно огромная мотивация для меня, когда я играю трудный матч. Когда сталкиваюсь с тяжелыми моментами своей жизни, всегда напоминаю себе о людях, которым приходится сталкиваться с войной, с потерей своих домов. Люди просто стараются выжить, жить нормальной жизнью. И, конечно, воины, мужчины и женщины, защищающие нашу страну, взявшие в руки оружие», – рассказала теннисистка.

Что известно о деятельности Светолиной