Элина рассказала, что для нее большая мотивация видеть людей, продолжающих жить в условиях войны. В тяжелых для себя моментах жизни она упоминает силу духа украинцев.
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Что говорит Светолиной на ее поездку в Украину
"Хотя это моя родина, Гаэлю все равно трудно осознать, что я хочу вернуться в страну, где идет война. Для меня такая большая мотивация видеть, что жизнь в Украине продолжается. У украинцев такой несгибаемый дух, ничто не может их по-настоящему беспокоить .
Это действительно огромная мотивация для меня, когда я играю трудный матч. Когда сталкиваюсь с тяжелыми моментами своей жизни, всегда напоминаю себе о людях, которым приходится сталкиваться с войной, с потерей своих домов. Люди просто стараются выжить, жить нормальной жизнью. И, конечно, воины, мужчины и женщины, защищающие нашу страну, взявшие в руки оружие», – рассказала теннисистка.
Что известно о деятельности Светолиной
- С первых дней полномасштабного вторжения России Элина Свитолина активно говорит о войне в Украине. Также теннисистка вместе со своим фондом помогала украинским беженцам.
- Летом 2022 года Свитолина стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24.
- 10 ноября она опубликовала несколько фотографий из поездки в военные добровольческого подразделения "Хартия". Она рассказала, что с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает подразделение. Свитолина вместе с писателем Сергеем Жаданом привезла военным помощь – разведывательные дроны.