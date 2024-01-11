Еліна розповіла, що для неї велика мотивація бачити людей, які продовжують жити в умовах війни. У тяжких для себе моментах життя вона згадує про силу духу українців.
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Що каже чоловік Світоліної на її поїздку до України
"Хоча це моя батьківщина, Гаелю все одно важко усвідомити, що я хочу повернутися до країни, де йде війна. Для мене така велика мотивація бачити, що життя в Україні триває. В українців такий незламний дух, ніщо не може їх по-справжньому турбувати.
Це справді величезна мотивація для мене, коли я граю важкий матч. Коли стикаюся з важкими моментами свого життя, завжди нагадую собі про людей, яким доводиться мати справу з війною, із втратою своїх будинків. Люди просто намагаються справді вижити, жити нормальним життям. І, звичайно, воїни, чоловіки та жінки, які захищають нашу країну, які взяли до рук зброю", – розповіла тенісистка.
Що відомо про діяльність Світоліної
- З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Еліна Світоліна активно говорить про війну в Україні. Також тенісистка разом зі своїм фондом допомагала українським біженцям.
- Влітку 2022 року Світоліна стала амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.
- 10 листопада вона опублікувала декілька світлин із поїздки до військових добровольчого підрозділу "Хартія". Вона розповіла, що із перших днів повномасштабного вторгнення підтримує підрозділ. Світоліна разом із письменником Сергієм Жаданом привезла військовим допомогу – розвідувальні дрони.