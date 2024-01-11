Свитолина уже знает имя своей первой соперницы на Открытом чемпионате Австралии. Ею станет обладательница wild card местная 18-летняя теннисистка Тейла Престон, после чего в 1/32 финала украинка может встретиться с победительницей пары Кайла Дэй (WTA: 86) – Виктория Томова (WTA: 77).

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Семейная презентация формы на AO-2024 от Свитолиной

Перед стартом турнира звездная спортсменка Элина Свитолина показала форму, в которой сыграет на Australian Open. Она сделала это очень мило, приобщив к презентации свою маленькую дочь Скай, которую одела в те же цвета, в которых будет соревноваться мама на корте.

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– подписала Элина совместное фото.



Элина Свитолина с дочкой Скай презентовала форму на Australian Open / фото из инстаграма спортсменки



Элина с дочкой Скай / фото с инстаграма спортсменки

Отметим, что в основной сетке турнира уже гарантированно Украину будут представлять 4 теннисистки – Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. К ним также могут присоединиться Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур, для этого последним трем нужно преодолеть финальный раунд квалификации, решающие матчи состоятся 12 января.

Важно. Australian Open-2024 продлится с 14 по 28 января. Лучший результат среди украинских теннисисток на этом турнире – выход Элины Свитолиной в четвертьфинал у 2018 и 2019 годах.