Как будто кто-то выстрелил мне в спину, – Свитолина призналась, почему снялась с матча Australian Open
Источник:ASAP text
Элина Свитолина вышла на корт 22 января, чтобы побороться за выход в 1/4 финала Australian Open-2024. Однако поединок против чешки Линды Носковой закончился еще в первом сете.
Элина отдала сопернице из Чехии стартовые три гейма и позвала врача на корт. Было видно, что у Свитолиной, которая приняла отличную форму, есть какие-то проблемы со здоровьем. Теннисистка показывала врачу на спину, но медицинские манипуляции не позволили украинцы продолжить игру.
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Что произошло с Элиной Свитолиной
Первая ракетка Украины была вынуждена сняться с поединка. Свитолина покинула корт со слезами на глазах, а публика поддержала Элину стоя овациями. Линда Носкова вышла в 1/4 финала AO-2024, где сыграет против еще одной украинки Дайаны Ястремской.
После поединка Свитолина нашла в себе силы и пообщалась с журналистами. Элина рассказала, что уже в первом гейме почувствовала стреляющую боль в спине, с которой ничего не могла сделать. Украинка не скрывала своего отчаяния от данной ситуации.
Элина призналась, что раньше у нее были травмы спины из-за усталости на следующий день после поединка, но эта травма возникла из ниоткуда.
У меня было такое чувство, будто кто-то выстрелил мне в спину,
– заявила Свитолина.
Элина рассказала, как себя чувствует после снятия с матча
Элина верит в то, что ее травма не будет серьезной, а к тренировкам она сможет вернуться ориентировочно где-нибудь через 7 дней, если все будет хорошо.
"Конечно, меня ждет долгий перелет. Это не пойдет на пользу. В каком-то смысле мне придется по одному дню заниматься восстановлением, делать сканирование, как только вернусь домой, и двигаться дальше. Надеюсь, я не имею чего-то серьезного", – добавила первая ракетка Украины.
Свитолина рассказала, что после поединка спина продолжает беспокоить, а особенно поперек.
Плохо. Ее действительно заклинило. Моя поясница полностью заклинила, она будто заблокирована. Так что да, мне очень больно даже ходить, возвращаться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Очень странно,
– призналась украинка.
Также Элина заявила, что физически чувствовала себя очень хорошо, ведь хорошо подготовилась к новому сезону. Сейчас теннисистка будет заботиться о спине и голеностопе, от травмы которого она только недавно восстановилась.
"Итак, мне нужно узнать больше о моей травме спины, а сейчас трудно сказать. Но, конечно, мне хотелось бы вернуться физически такой же сильной, какой я была, и чувствую, что делаю все возможное. Травмы, конечно, приходят и уходят, но да, я надеюсь, что это не будет долгосрочным. Сейчас я собираюсь пойти домой, сделать сканирование и надеяться, что ничего серьезного не будет, и надеюсь, что скоро смогу вернуться на турниры", – рассказала Элина.
Путь Элины Свитолиной на Australian Open-2024
- В первом круге основания Элина в двух сетах справилась с местной теннисисткой Тайлой Престон – дважды по 6:2.
- В следующем раунде соревнований Свитолина тоже в двух сетах переиграла болгарскую теннисистку Викторию Томову – 6:1, 6:3.
- Уже в 1/16 финала AO-2024 первая ракетка Украины снова в двух сетах одолела Викторию Голубич из Швейцарии – 6:2, 6:3.
- А вот из-за проблем со здоровьем в четвертьфинал украинка не вышла.