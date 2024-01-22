Элина отдала сопернице из Чехии стартовые три гейма и позвала врача на корт. Было видно, что у Свитолиной, которая приняла отличную форму, есть какие-то проблемы со здоровьем. Теннисистка показывала врачу на спину, но медицинские манипуляции не позволили украинцы продолжить игру.

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Что произошло с Элиной Свитолиной

Первая ракетка Украины была вынуждена сняться с поединка. Свитолина покинула корт со слезами на глазах, а публика поддержала Элину стоя овациями. Линда Носкова вышла в 1/4 финала AO-2024, где сыграет против еще одной украинки Дайаны Ястремской.

После поединка Свитолина нашла в себе силы и пообщалась с журналистами. Элина рассказала, что уже в первом гейме почувствовала стреляющую боль в спине, с которой ничего не могла сделать. Украинка не скрывала своего отчаяния от данной ситуации.

Элина призналась, что раньше у нее были травмы спины из-за усталости на следующий день после поединка, но эта травма возникла из ниоткуда.

У меня было такое чувство, будто кто-то выстрелил мне в спину,

– заявила Свитолина.

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Элина верит в то, что ее травма не будет серьезной, а к тренировкам она сможет вернуться ориентировочно где-нибудь через 7 дней, если все будет хорошо.

"Конечно, меня ждет долгий перелет. Это не пойдет на пользу. В каком-то смысле мне придется по одному дню заниматься восстановлением, делать сканирование, как только вернусь домой, и двигаться дальше. Надеюсь, я не имею чего-то серьезного", – добавила первая ракетка Украины.

Свитолина рассказала, что после поединка спина продолжает беспокоить, а особенно поперек.

Плохо. Ее действительно заклинило. Моя поясница полностью заклинила, она будто заблокирована. Так что да, мне очень больно даже ходить, возвращаться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Очень странно,

– призналась украинка.

Также Элина заявила, что физически чувствовала себя очень хорошо, ведь хорошо подготовилась к новому сезону. Сейчас теннисистка будет заботиться о спине и голеностопе, от травмы которого она только недавно восстановилась.

"Итак, мне нужно узнать больше о моей травме спины, а сейчас трудно сказать. Но, конечно, мне хотелось бы вернуться физически такой же сильной, какой я была, и чувствую, что делаю все возможное. Травмы, конечно, приходят и уходят, но да, я надеюсь, что это не будет долгосрочным. Сейчас я собираюсь пойти домой, сделать сканирование и надеяться, что ничего серьезного не будет, и надеюсь, что скоро смогу вернуться на турниры", – рассказала Элина.

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