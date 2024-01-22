Еліна віддала суперниці з Чехії стартові три гейми та покликала лікаря на корт. Було видно, що у Світоліної, яка набрала відмінну форму, є якісь проблеми зі здоров'ям. Тенісистка показувала лікарці на спину, але медичні маніпуляції не дозволили українці продовжити гру.

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Що сталось із Еліною Світоліною

Перша ракетка України була змушена знятись із поєдинку. Світоліна покинула корт зі сльозами на очах, а публіка підтримала Еліну оваціями стоячи. Лінда Носкова вийшла в 1/4 фіналу AO-2024, де зіграє проти ще однієї українки Даяни Ястремської.

Після поєдинку Світоліна знайшла у собі сили та поспілкувалась із журналістами. Еліна розповіла, що вже у першому геймі відчула стріляючий біль у спині, з яким нічого не могла вдіяти. Українка не приховувала свого розпачу від даної ситуації.

Еліна зізналась, що раніше у неї були травми спини через втому на наступний день після поєдинку, але ця травма виникла з нізвідки.

У мене було таке відчуття, ніби хтось вистрілив мені в спину,

– заявила Світоліна.

Еліна розповіла, як почувається після зняття з матчу

Еліна вірить у те, що її травма не буде серйозною, а до тренувань вона зможе повернутись орієнтовно десь через 7 днів, якщо все буде добре.

"Звичайно, на мене чекає довгий переліт. Це не піде на користь. В якомусь сенсі мені доведеться по одному дню займатися відновленням, робити сканування, як тільки повернуся додому, і рухатись далі. Сподіваюся, я не маю чогось серйозного", – додала перша ракетка України.

Світоліна розповіла, що після поєдинку спина продовжує турбувати, а особливо поперек.

Погано. Її справді заклинило. Мій поперек повністю заклинив, він ніби заблокований. Так що так, мені справді боляче навіть ходити, повертатися. Я не можу рухатися з боку на бік. Дуже дивно,

– зізналась українка.

Також Еліна заявила, що фізично почувала себе дуже добре, адже гарно підготувалась до нового сезону. Наразі тенісистка дбатиме про спину та гомілкостоп, від травми якого вона лише нещодавно відновилась.

"Тож мені потрібно дізнатися більше про мою травму спини, а зараз важко сказати. Але, звичайно, мені хотілося б повернутися фізично такою ж сильною, якою я була, і відчуваю, що роблю все можливе. Травми, звичайно, приходять і йдуть, але так, я сподіваюся, що це не буде довгостроковим. Зараз я збираюся піти додому, зробити сканування і сподіватися, що нічого серйозного не буде, і сподіваюся, що дуже скоро зможу повернутися на турніри", – розповіла Еліна.

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