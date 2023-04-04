2 години 46 хвилин...Саме стільки Еліна Світоліна билась на корті за перемогу проти 43-ї ракетки світу. Але для звитяги українці не вистачило зовсім трішки – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6) на користь Юлії Путівцевої.

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Світоліна: Вони справді підбадьорювали мене, щоб я пережила важкі моменти

Колишні перша ракетка України відзначила приємну атмосферу у Чарльстоні. Глядачі на трибунах дуже тепло зустріли Світоліну на корті та підтримували її протягом усього поєдинку.

У мене мурашки по шкірі пішли. Там була дуже приємна атмосфера. Мені було так приємно бачити багато людей, і вони справді підбадьорювали мене, щоб я пережила важкі моменти. Мені було нелегко фізично, але врешті-решт я дуже задоволений тим, як зіграла. Тепер я можу чіткіше бачити, що мені потрібно покращити, щоб показувати ще кращу гру,

– розповіла українка.

Цей поєдинок дав додаткову та нову інформацію для команди Світоліної, як працювати надалі. Еліна наголосила, що тепер із командою оцінять календар та турніри, де вона зможе використати свій заморожений рейтинг. Не виключено, що організатори якихось змагань дадуть Світоліній wild card. Завдяки цьому Еліна потрапила на змагання у Чарльстон.

Також колишня третя ракетка світу вперше за довгі спробує свої сили на рівні ITF. Такі змагання допоможуть Еліні набрати кращої фізичної форми та ігрового тонусу після декретної відпустки.

Важливо! Коли найближчим часом ми знову зможемо насолодитись грою Еліни Світоліної? Наступним турніром українки будуть змагання у Оейраші, які відбуватимуться 17 – 23 квітня.