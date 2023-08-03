Украинка отдала российской сопернице всего четыре гейма (дважды по 6:2) и пробилась в четвертьфинал соревнований. Элин Свитолина рассказала, как ей удалось в восьмой раз подряд одолеть именно эту соперницу из России. Послематчевой флэш-комментарий опубликовал The Tennis Letter в соцсети Х, известной ранее как твиттер.

Подробнее об игре Элина Свитолина уничтожила первую ракетку России на престижном турнире в Вашингтоне

Свитолина: Каждый раз я просто пытаюсь положить один лишний мяч в сетку

Украинская теннисистка раскрыла свой победный план, который был на эту игру.

Я просто пытаюсь бороться всякий раз, когда играю с Дашей. Она непростой соперник. Поэтому каждый раз я просто пытаюсь положить один лишний мяч в сетку. Пытаюсь диктовать игру. Я очень рада, что выиграла сегодня этот матч,

– сказала Свитолина.

Отметим, что Касаткин публично осудила войну в Украине после того, как совершила каминг-аут. После признания своей половой ориентации на русскую теннисистку полилось целое море грязи от своих же земляков.

Обратите внимание! Касаткина еще ни разу не победила Свитолину. Элина в четвертьфинале турнира в Вашингтоне встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) – Пейтон Стернс (США). Поединок двух американок пройдет вечером 3 августа.

После своего поединка Свитолина еще и поддержала мужа Гаэля Монфиса, встретившегося с представителем Казахстана Александром Бубликом. Элина пришла на удачу. Француз в двух сетах обыграл соперника – 6:3, 6:4 и вышел в 1/8 соревнований. Там Монфиса ждет матч против нидерландца Таллона Грикспора (3 августа).

Видеообзор матча Свитолина – Касаткина