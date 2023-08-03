Украинка отдала российской сопернице всего четыре гейма (дважды по 6:2) и пробилась в четвертьфинал соревнований. Элин Свитолина рассказала, как ей удалось в восьмой раз подряд одолеть именно эту соперницу из России. Послематчевой флэш-комментарий опубликовал The Tennis Letter в соцсети Х, известной ранее как твиттер.
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Свитолина: Каждый раз я просто пытаюсь положить один лишний мяч в сетку
Украинская теннисистка раскрыла свой победный план, который был на эту игру.
Я просто пытаюсь бороться всякий раз, когда играю с Дашей. Она непростой соперник. Поэтому каждый раз я просто пытаюсь положить один лишний мяч в сетку. Пытаюсь диктовать игру. Я очень рада, что выиграла сегодня этот матч,
– сказала Свитолина.
Отметим, что Касаткин публично осудила войну в Украине после того, как совершила каминг-аут. После признания своей половой ориентации на русскую теннисистку полилось целое море грязи от своих же земляков.
После своего поединка Свитолина еще и поддержала мужа Гаэля Монфиса, встретившегося с представителем Казахстана Александром Бубликом. Элина пришла на удачу. Француз в двух сетах обыграл соперника – 6:3, 6:4 и вышел в 1/8 соревнований. Там Монфиса ждет матч против нидерландца Таллона Грикспора (3 августа).
Видеообзор матча Свитолина – Касаткина