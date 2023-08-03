Українка віддала російській суперниці лише чотири гейми (двічі по 6:2) та пробилась у чвертьфінал змагань. Елін Світоліна розповіла, як їй вдалось восьмий раз поспіль здолати саме цю суперницю з Росії. Післяматчевий флеш-коментар опублікувало The Tennis Letter у соцмережі Х, відомій раніше як твітер.

Детальніше про гру Еліна Світоліна знищила першу ракетку Росії на престижному турнірі у Вашингтоні

Світоліна: Щоразу я просто намагаюся покласти один зайвий м'яч у сітку

Українська тенісистка розкрила свій переможний план, який був на цю гру.

Я просто намагаюся боротися щоразу, коли граю з Дашею. Вона непростий суперник. Тому щоразу я просто намагаюся покласти один зайвий м'яч у сітку. Намагаюся диктувати гру. Я дуже рада, що виграла сьогодні цей матч,

– сказала Світоліна.

Відзначимо, що Касаткіна публічно засудила війну в Україні після того, як здійснила камінг-аут. Після зізнання про свою статеву орієнтацію на російську тенісистку полилось ціле море бруду від своїх же земляків.

Зверніть увагу! Касаткіна ще жодного разу не перемогла Світоліну. Еліна у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні зустрінеться з переможницею матчу Джессіка Пегула (США) – Пейтон Стернс (США). Поєдинок двох американок відбудеться ввечері 3 серпня.

Після свого поєдинку Світоліна ще й підтримала чоловіка Гаеля Монфіса, який зустрівся з представником Казахстану Александром Бубліком. Еліна прийшла на фарт. Француз у двох сетах обіграв суперника – 6:3, 6:4 та вийшов в 1/8 змагань. Там на Монфіса чекає матч проти нідерландця Таллона Грікспора (3 серпня).

Відеоогляд матчу Світоліна – Касаткіна