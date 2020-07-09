Свитолина оценила свои шансы на победу в турнире Большого шлема
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои шансы на турнире Большого шлема. 25-летняя теннисистка считает, чтобы показать удачный результат – нужно держать высокий уровень тенниса в течение двух недель.
Элина Свитолина поделилась ожиданиями относительно выступления на соревнованиях в интервью для швейцарского СМИ.
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Прогноз Свитолиной
Украинка рассказала, что у каждой из теннисисток свой путь к победе. Кто-то побеждал сразу же, как только заявлял о себе в туре. Другие терпеливо набирались опыта, чтобы наконец выиграть мейджор, например, Симона Халеп и Каролин Возняцки.
Такой путь обусловлен тем, что каждая из спортсменок имеет различный стиль игры. Это дает украинской теннисистке мотивацию дальше тяжело и много работать, чтобы становиться сильнее и воспользоваться шансом победить.
Свитолина призналась, что главный момент для нее – это удержать свой лучший уровень в течение двух недель. Для этого нужно потратить много усилий, как психологических, так и физических. Также 25-летняя теннисистка включает сюда немного удачи.
Что такое турнир Большого шлема?Это четыре крупнейшие ежегодные турниры в современном теннисе: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США.
Добавим, что Свитолина уже приняла участие в выставочном турнире, но сыграла неудачно.
Также ранее сообщалось, что девушка попала на обложку украинского издания Forbes.
Достижения Элины Свитолиной: главное
- Свитолина – третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.
- Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.
- Выиграла 14 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном.
- Дважды добиралась до полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019) и четыре раза была в четвертьфинале (2015, 2017, 2018, 2019). Четвертьфиналистка Олимпийских игр 2016 года.
- Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса, установила много национальных рекордов.
- Заняла наивысшую среди украинских теннисистов третью позицию в мировом рейтинге.
- Теннисистка побеждала в итоговом чемпионате года, единственная среди женщин достигала полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.