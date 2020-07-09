Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои шансы на турнире Большого шлема. 25-летняя теннисистка считает, чтобы показать удачный результат – нужно держать высокий уровень тенниса в течение двух недель.

Элина Свитолина поделилась ожиданиями относительно выступления на соревнованиях в интервью для швейцарского СМИ.

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Прогноз Свитолиной

Украинка рассказала, что у каждой из теннисисток свой путь к победе. Кто-то побеждал сразу же, как только заявлял о себе в туре. Другие терпеливо набирались опыта, чтобы наконец выиграть мейджор, например, Симона Халеп и Каролин Возняцки.

Такой путь обусловлен тем, что каждая из спортсменок имеет различный стиль игры. Это дает украинской теннисистке мотивацию дальше тяжело и много работать, чтобы становиться сильнее и воспользоваться шансом победить.

Свитолина призналась, что главный момент для нее – это удержать свой лучший уровень в течение двух недель. Для этого нужно потратить много усилий, как психологических, так и физических. Также 25-летняя теннисистка включает сюда немного удачи.

Что такое турнир Большого шлема? Это четыре крупнейшие ежегодные турниры в современном теннисе: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США.

Добавим, что Свитолина уже приняла участие в выставочном турнире, но сыграла неудачно.

Также ранее сообщалось, что девушка попала на обложку украинского издания Forbes.

Достижения Элины Свитолиной: главное