Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 12 октября.

В обновленном рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила пятую позицию.

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По итогам Ролан Гаррос, Даяна Ястремская опустилась на одну позицию (29 место), а Екатерина Козлова – на пять (104 место).

Марта Костюк, благодаря дебюту в основе французского Шлема, поднялась на шесть позиций и обновила личный рекорд – 113 место. В парной классификации Костюк поднялась сразу на 152 строки и теперь занимает 120 место. Марта дошла до четвертьфинала на парном Ролан Гаррос (в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси).

В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений – финалистка French Open София Кенин поднялась на четвертое место, в десятку ворвалась Петра Квитова. Чемпионка Ролан Гаррос Ига Швентек поднялась аж на 37 строк и сейчас занимает 17 место.

Украинки в рейтинге WTA