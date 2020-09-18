В третьем раунде турнира в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина встретилась против россиянки Светланы Кузнецовой. Матч проходил при равной игре, где сильнее оказалась теннисистка из Украины.

Теннисистки провели на корте целых 1 час 55 минут. Украинка в двух сетах победила соперницу из России, пишет 24 канал.

К теме: Ястремская в упорной борьбе обидно уступила Халеп: видео

Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) 2:0 (7:6(6), 6:4)

Свитолина стала единственной из украинок, которой осталось провести свой поединок против россиянки. Ранее другая украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах уступила второй ракетке мира Симоне Халеп.

Первый гейм был за украинкой, но в следующем россиянка Кузнецова взяла свою подачу под ноль и сравняла счет. Дальше Свитолина в трех геймах дважды была сильнее соперницы, отдав Кузнецовой лишь один гейм.

При счете 2:3 на корте начало происходить что-то невероятное. Теннисистки уверенно брали свои подачи, поэтому судьба первого сета решилась только на тай-брейке. В котором россиянка трижды проигрывала на своей подаче, чем воспользовалась украинка Свитолина и оставила первый сет за собой.

Свитолина уверенно начала второй сет, взяв гейм на подаче россиянки. Следующий гейм Свитолина также оставила за собой. Далее в матче на любителей тенниса ждал камбэк от Кузнецовой, которая смогла отыграться со счета 0:2 в 2:2.

Второй сет проходил полностью по сценарию первого, теннисистки очень хорошо подготовились к поединку и изучили технику друг друга, что вылилось в игру на корте. Обе теннисистки по очереди брали геймы на своих подачах, но тут сильнее оказалась Элина.

Интересно! Свитолина не выполнила в матче ни одной подачи на вылет, зато сделала две двойные ошибки и отыграла 4 из 6 брейк-пойнтов.

Элина Свитолина в следующем раунде сыграет против победительницы матча Полона Херцог (Словения) / Маркета Вондроушова (Чехия).