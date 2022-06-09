Шевченко поддержали украинские звездные теннисисты

В Лондон Шевченко посетили Элина Свитолина и Сергей Стаховский. Мероприятие посетили и другие представители футбольного сообщества: Джон Терри, Петр Чех, Джейми Каррагер и Гарри Линекер.

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Экс-тренер национальной команды рассказал о благотворительном ужине.

"Этот благотворительный вечер прошел очень хорошо. Мне было приятно, что поддержать меня приехали наши украинские звезды – Сергей Стаховский и Элина Свитолина. Также были представители футбольной Англии Джон Терри, Петр Чех, Джейми Каррагер и Гарри Линекер.

Вечер прошел очень хорошо. На стадионе для крикета был организован лотрум. Это значимое место для Великобритании, там проводится множество мероприятий.

Было очень много лотов, включая онлайн. Были лоты, связанные с игрой в гольф, были лоты посещения концертов. Был даже лот – игра на стадионе "Уэмбли". Он предполагает, что можно взять две команды и провести матч на этой арене", – отметил украинец.

Также Шевченко рассказал о собственном лоте.

Был лот и от меня – несколько матчей в гольф. Я либо поддержу, либо буду участвовать в игре, либо буду тренером. В одной из команд будет Терри (тренером или игроком), а в другой – я,

– сказал специалист.

По словам Андрея Шевченко, во время благотворительного аукциона удалось собрать около 1 миллиона долларов.

Амбасадоры UNITED24

Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24. В мае бывший наставник сборной Украины лично встретился с Владимиром Зеленским в Киеве. Теперь его миссия – рассказывать миру о том, что происходит в Украине.

К компании легендарного футболиста присоединилась Элина Свитолина. Теннисистка также стала посольством UNITED 24.

Справка. UNITED 24 – это национальный бренд Украины, объединяющий международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране. Указ о создании такой платформы подписал Зеленский. Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против России.