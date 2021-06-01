Осеан Бабель – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 5:7)

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. В двух сетах Элина Свитолина одолела местную теннисистку.

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Украинка выдала мощную первую партию, которая длилась 30 минут. Свитолина уверенно повела со старта 0:2 и довела счет до разгромного 1:5. Седьмой гейм остался за соперницей, но этого было мало для Бабель. Элина отыграла брейк и завершила первую партию победой 2:6.

В первом сете следует отметить игру украинки. Опытная теннисистка была идеальной на своей подаче и даже взяла два гейма на розыгрыше Осеан. Она сделала 10 виннеров, а ее показатель выигранных очков на второй подаче составил аж 80%.

Чего не скажешь об игре украинки во второй партии. Элина полностью провалила начало – 3:0 в пользу Бабель. Небольшой отдых между сетами явно пошел не на пользу потерявшей концентрацию Элине. После трех проигранных геймов первой ракетке Украины удалось взять под ноль первый розыгрыш во втором сете.

Пятый гейм стал показательным во встрече. Бабель отыграла у Свитолиной четыре брейка и стала ближе, чтобы перевести матч в третий сет. Идентично было и в седьмом гейме. Элина никак не могла найти свою игру. Переломным в матче стал восьмой гейм, когда Свитолина наконец начала сокращать преимущество соперницы. Украинка взяла пять геймов подряд и завершила поединок победой 5:7.

Свитолина стала третьей среди украинок, которые пробились в следующий раунд турнира. До этого победу одержали Марта Костюк и Ангелина Калинина. Обе сотворили сенсации на Ролан Гаррос уже в первых своих матчах.

В следующем круге Свитолина померится силами с американкой Энн Ли. Противостояние состоится 2 июня.