Осеан Бабель – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 5:7)

Тенісистки пробули на корті 1 годину 18 хвилин. У двох сетах Еліна Світоліна здолала місцеву тенісистку.

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Українка видала потужну першу партію, яка тривала 30 хвилин. Світоліна впевнено повела зі старту 0:2 та довела рахунок до розгромного 1:5. Сьомий гейм залишився за суперницею, але цього було замало для Бабель. Еліна відіграла брейк та завершила першу партію перемогою 2:6.

У першому сеті слід відзначити гру українки. Досвідчена тенісистка була ідеальною на своїй подачі та навіть взяла два гейми на розіграші Осеан. Вона зробила 10 віннерів, а її показник виграних очок на другій подачі склав аж 80%.

Що не скажеш про гру українки у другій партії. Еліна повністю провалила початок – 3:0 на користь Бабель. Невеличкий відпочинок між сетами явно пішов не на користь Еліні, яка втратила концентрацію. Після трьох програних геймів першій ракетці України вдалось взяти під нуль перший розіграш у другому сеті.

П'ятий гейм став показовим у зустрічі. Бабель відіграла у Світоліної чотири брейки та стала ближчою, щоб перевести матч у третій сет. Ідентично було і в сьомому геймі. Еліна ніяк не могла знайти свою гру. Переломним у матчі став восьмий гейм, коли Світоліна нарешті почала скорочувати перевагу суперниці. Українка взяла п'ять геймів поспіль та завершила поєдинок перемогою 5:7.

Світоліна стала третьою серед українок, які пробились у наступний раунд турніру. До цього перемогу здобули Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Обидві створили сенсації на Ролан Гаррос вже у перших своїх матчах.

У наступному колі Світоліна поміряється силами з американкою Енн Лі. Протистояння відбудеться 2 червня.