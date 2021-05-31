Гарбинье Мугурусу – Марта Костюк 0:2 (1:6, 4:6)

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Матч длился 1 час 23 минуты. Украинка выполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейкпоинтов.

Во втором сете испанка вела в счете – 3:1, но Марта в ответ выиграла четыре гейма подряд. Правда, выигрывая 5:3 Костюк упустила матч-бол, но уже в следующем гейме на своей подаче победила.