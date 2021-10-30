Свитолина первой среди теннисистов получит именную звезду в Киеве

У самой успешной теннисистки в истории Украины Элины Свитолиной появится своя звезда на "Площади звезд" возле ТРЦ Gulliver в Киеве.

Открытие звезды в честь первой ракетки Украины состоится 2 ноября в 13:00. Элина Свитолина объявила о предстоящей церемонии в соцсетях.

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Идея создания Площади звезд в Киеве начала реализовываться еще в 2015 году. В центре столицы ТРЦ Gulliever вместе с партнерами и Министерством молодежи и спорта Украины открыли звездную площадь, на которой установлены именные плиты в честь выдающихся украинцев в области театра и кино, спорта и музыки.

Среди спортсменов, которые завоевали свою звезду: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Анна Ризатдинова, Юлия Левченко, Дарья Белодед, Илья Кваша, Юлия Джима, Леонид Буряк, Олег Блохин и другие.

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