Свитолина первой среди теннисистов получит именную звезду в Киеве
Источник:инстаграм Элины Свитолиной
У самой успешной теннисистки в истории Украины Элины Свитолиной появится своя звезда на "Площади звезд" возле ТРЦ Gulliver в Киеве.
Открытие звезды в честь первой ракетки Украины состоится 2 ноября в 13:00. Элина Свитолина объявила о предстоящей церемонии в соцсетях.
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Идея создания Площади звезд в Киеве начала реализовываться еще в 2015 году. В центре столицы ТРЦ Gulliever вместе с партнерами и Министерством молодежи и спорта Украины открыли звездную площадь, на которой установлены именные плиты в честь выдающихся украинцев в области театра и кино, спорта и музыки.
Среди спортсменов, которые завоевали свою звезду: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Анна Ризатдинова, Юлия Левченко, Дарья Белодед, Илья Кваша, Юлия Джима, Леонид Буряк, Олег Блохин и другие.
Последние результаты Свитолиной
- В этом сезоне Элина выступает не слишком убедительно. Свитолина получила лишь один титул на турнире WTA в Чикаго (США). Из-за этого девушка не смогла отобраться на Итоговый турнир WTA.
- Правда, теннисистка принесла Украине бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Украинка в борьбе за 3 место переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
- В последний раз Элина выходила на корт 20 октября на турнире в Испании. Украинка уже в первом матче неожиданно вылетела от колумбийки Марии Камилы Осорио Серрано.