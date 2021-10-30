Відкриття зірки на честь першої ракетки України відбудеться 2 листопада о 13:00. Еліна Світоліна оголосила про майбутню церемонію в соцмережах.

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Ідея створення Площі зірок у Києві почала реалізовуватись ще у 2015 році. У центрі столиці ТРЦ Gulliever разом із партнерами та Міністерством молоді та спорту України відкрили зіркову площу, на якій встановлені іменні плити на честь видатних українців у галузі театру та кіно, спорту та музики.

Серед спортсменів, які здобули свою зірку: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрій Шевченко, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Ілля Кваша, Юлія Джима, Леонід Буряк, Олег Блохін та інші.

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