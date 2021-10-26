Падение Светолиной

Первого ноября с теннисисток снимут очки за турниры WTA Finals и WTA Elite Trophy образца 2019 года. Больнее всего это ударит по украинке, которая потеряет сразу восемь позиций и окажется на 14-м месте. Также десятку покинут Наоми Осака и Белинда Бенчич.

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С 8 ноября 27-летняя теннисистка окажется в рейтинге еще ниже, поскольку в этот день WTA снимет с Элины баллы за попадание в полуфинал большого турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В то же время, многие теннисистки, которые показали хорошие результаты этого сезона, будут обновлять личные рекорды. Чешка Барбора Крейчикова дебютирует в топ-3, гречанка Мария Саккари станет шестой, туниска Онс Жабер – седьмой, вернется в число лучших Анжелик Кербер. Дебют в топ-10 оформит кто-нибудь из пары Паула Бадоса / Анетт Контавейт. Пока больше шансов у испанки, но она на этой неделе не играет. Эстонке, как и для попадания на Итоговый турнир-2021, нужна победа на турнире в Клуж-Напоке.

Обновленный рейтинг WTA