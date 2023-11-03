Долгожданный камбек первой ракетки Украины: Свитолина анонсировала свое возвращение на корт

Элина Свитолина продолжает восстанавливаться от повреждения. Первая ракетка Украины в это время посвящает себя семейным делам и поддерживает мужа Гаэля Монфиса с трибун во время соревнований.

Украинская теннисистка решила немного пообщаться со своими поклонниками и оставила окошко у своих сторон, где все желающие могли бы задать свои вопросы. На некоторые из них Элина уже ответила.

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Свитолина: Наконец-то я получила зеленый свет от врачей

Больше фанов украинки интересует, когда они снова смогут наслаждаться ее игрой на корте. Свитолина анонсировала свой камбэк к соревнованиям, которого так ожидают ее поклонники.

Наконец-то я получила зеленый свет от врачей, чтобы начать тренироваться очень скоро. Когда вернусь на корт? Через несколько недель,

– ответила Элина.

Отметим, что Элина дала себе время на отдых, чтобы восстановиться и провести время с семьей. После чего теннисистка выложила фотографию с ортезом, которая очень взволновала ее болельщиков.

Его украинка уже носила после снятия с турнира в Цинциннате, где должна была сыграть против 33-летней датской соперницы Каролин Возняцки.

Это будет уже не первое возвращение Свитолиной в Тур. Впервые она пропустила долгое время из-за самого счастливого события в жизни каждой женщины – беременность. В октябре 2022 года в рядах поддержки Элины состоялось пополнение. На свой родилась ее маленькая дочь Скай.

Однако возвращение Свитолиной на корт после беременности было удивительным. Соперницы украинки признались, что Элина стала для них примером, как можно так классно вернуться на корт после такого события и сочетать теннис с материнством.

По состоянию на 3 ноября Свитолина продолжает быть первой ракеткой Украины, занимая 25 место в мировом рейтинге WTA. В активе Элины 1809 очков.