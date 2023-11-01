15 апреля 2023 года Марта Костюк сообщила о помолвке со своим парнем. Избранником звезды украинского тенниса стал Георгий Вайкович, пишет 24 канал.

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Влюбленная пара решила не откладывать дело в долгий ящик и осенью отыграла свадьбу. Фотографии с торжества опубликовали организаторы.

Известно, что свадьба состоялась в курортном отеле Минтис в городе Пафос на Кипре. На фотографиях можно увидеть невесту в свадебном платье, обручальные кольца и поцелуй молодоженов.

Фото со свадьбы Марты Косюк / instagram.com/hinhanni

О муже Костюке известно, что он ранее был связан с теннисом. В настоящее время Георгий занимается финансовым трейдингом.

Ранее мы сообщали, что в мировом рейтинге Марта Костюк занимает 39-е место. Украинка провела свой лучший сезон в карьере и выиграла дебютный турнир WTA в Остине.