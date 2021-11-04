Предвзятое судейство

Донецкий клуб не сумел взять реванш за поражение в Киеве (0:5). 20-летний левый вингер Шахтера Михаил Мудрик в интервью для Megogo поделился впечатлениями от матча.

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Футболист назвал Реал одним из сильнейших клубов мира. Как отметил сам Мудрик, по игре "горняки" не уступали сопернику из Мадрида. По мнению игрока, донецкий клуб наиграл на ничью в выездном поединке, но фортуна в этот вечер была не на стороне украинской команды.

Также Михаил остался недоволен работой главного арбитра матча. Футболисту Шахтера показалось, что все свистки судьи были только в одну сторону и не в пользу дончан.

Реал – это одна из сильнейших команд в мире, если не самая сильная. Если Реал играет хорошо, то будет тяжело любой команде – Барселоне, Баварии и так далее. Но по игре мы не уступали. Полагаю, по меньшей мере на ничью мы наиграли, но фортуна смотрела не в нашу сторону. Говорю не про один момент, а всю игру. Возможно, я где-то ошибаюсь, потом меня исправят, но все было как-то в одну сторону,

– сказал Мудрик.

20-летний вингер Шахтера провел на поле 70 минут и был заменен на Манора Соломона. Михаил не сумел запомниться результативными действиями на поле.

Шахтер проиграл Реалу в Мадриде со счетом 2:1. После четырех туров подопечные Роберто де Дзерби замыкают группу D, в их активе лишь одно очко.

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