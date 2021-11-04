Оценки игроков за игру

Донецкий Шахтер стал автором первого гола украинских клубов в нынешнем розыгрыше группы Лиги чемпионов. Однако даже это не позволило "горнякам" взять хотя бы одно очко в игре с Реалом в Мадриде.

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Поединок завершился победой "Королевского клуба" со счетом 2:1. Дублем в матче после двух передач Винисиуса Жуниора отличился французский нападающий Карим Бензема (8.5). Именно автор двух голевых передач стал лучшим игроком поединка. Оценка Винисиуса – 8.8.

Лучшим в составе донецкого клуба стал полузащитник Алан Патрик – 7.6. Второе и третье места в Шахтере разделили форвард Фернандо, который забил единственный гол в ворота хозяев, и центральный защитник Николай Матвиенко – 7.3 и 7 соответственно.



Реал – Шахтер: рейтинг игроков / Скриншот из WhoScored