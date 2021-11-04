Упереджене суддівство

Донецький клуб не зумів взяти реванш за поразку у Києві (0:5). 20-річний лівий вінгер Шахтаря Михайло Мудрик в інтерв'ю для Megogo поділився враженнями від матчу.

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Футболіст назвав Реал одним із найсильніших клубів світу. Як зазначив сам Мудрик, по грі "гірники" не поступались супернику з Мадрида. На думку гравця, донецький клуб награв на нічию у виїзному поєдинку, але фортуна цього вечора була не на стороні української команди.

Також Михайло залишився незадоволений роботою головного арбітра матчу. Футболісту Шахтаря здалось, що усі свистки судді були лише в одну сторону та не на користь донеччан.

Реал – це одна з найсильніших команд у світі, якщо не найсильніша. Якщо Реал грає добре, то буде важко будь-якій команді – Барселоні, Баварії й так далі. Але по грі ми не поступалися. Вважаю, щонайменше на нічию ми награли, але фортуна дивилася не в наш бік. Кажу не про один момент, а всю гру. Можливо, я десь помиляюсь, потім мене виправлять, але все було якось в один бік,

– сказав Мудрик.

20-річний вінгер Шахтаря провів на полі 70 хвилин та був замінений на Манора Соломона. Михайло не зумів запам'ятався результативними діями на полі.

Шахтар програв Реалу у Мадриді з рахунком 2:1. Після чотирьох турів підопічні Роберто де Дзербі замикають групу D, у їх активі лише одне очко.

Кар'єра Мудрика у Шахтарі