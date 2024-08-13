Ждет внуков: как мама Беленюка отреагировала на его решение о завершении карьеры
13 августа 2024, 23:03Читати новину українською
Источник:ТСН
Мама украинского борца Жана Беленюка, Светлана, прокомментировала его решение завершить спортивную карьеру. Женщина надеется, что у сына наладится личная жизнь.
После победы в борьбе за бронзовую медаль Жан Беленюк оставил борцовки на ковре. Этим он подтвердил свой уход из спорта.
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Как Светлана Беленюк отреагировала на завершение карьеры сына
Мама борца искренне надеется, что он уже окончательно завязал со спортом, поскольку хочет, чтобы у сына наладилась личная жизнь.
Я хотела бы, чтобы у него наладилась семейная жизнь,
– призналась Светлана.
Жан добавил, что мама уже ждет внуков и пообещал работать над этим вопросом.Справка. Жан Беленюк стал первым в истории украинским борцом, который выиграл три Олимпийские награды: "золото" в Токио-2020, "серебро" в Рио-2016 и "бронзу" в Париже-2024.
Отметим, что на момент завершения карьеры Жану Беленюку исполнилось 33 года.